«مزايا» تتيح لعملائها تأجير الوحدة قبل أو بعد تسلمها فى مشروعها بالعاصمة الإدارية

طرحت شركة مزايا للتطوير العقاري منتجًا جديدًا “TÖÖ” بمشروع جيميني تاورز العاصمة الإدارية الجديدة، وهو منتج عقاري جديد يتم طرحه لأول مرة، بإجمالي استثمارات يبلغ 300 مليون جنيه، ومزايا استثمارية، وأنظمة سداد تصل إلى 8 سنوات.

دراسة شاملة للسوق

قال محمد حمدي، مدير قطاع المبيعات بشركة مزايا للتطوير العقاري، إن الشركة قامت بدراسة السوق العقارية والمشروعات الإدارية المطروحة؛ وذلك للتعرف على أبرز مطالب العملاء،

وكذلك النظام الذي يضمن أعلى عائد على الاستثمار لعملاء الشركة، مشيرًا إلى أن وحدات ” TÖÖ” يتم طرحها بأسعار وأنظمة سداد اقتصادية تناسب العملاء المستهدفين.

وأضاف أن “TÖÖ” تضم وحدات إدارية بمساحات تم تصميمها بذكاء، بما يضمن الاستغلال الأمثل لكامل المساحة، وبحيث تكون الوحدات فكرًا جديدًا للوحدات الإدارية المفروشة بالكامل بأثاث ومساحة تخزين وأجهزة ذكية، مما يجعل الوحدة استثمارًا أمثل، سواء للاستخدام أو للتأجير.

تصميم داخلى مميز

وأشار إلى أن التصميم الداخلي للوحدات يتم وفقًا لطراز عالمي يمكّن من استغلال المساحة بشكل مبدع، ويمكن للعميل معاينة فكرة المشروع من خلال نموذج محاكاة تم بناؤه بالفعل، بحيث يشعر العميل كأنه داخل الوحدة، كما يتم تقديم أسعار استثنائية وغير مسبوقة في هذه الوحدات

لافتًا إلى أنه سيتم تسليم الوحدة، خلال 4 سنوات من التعاقد مع “مزايا”.

وأوضح أنه يتم طرح الوحدات بأنظمة سداد تنافسية تبدأ من 10% مقدمًا، وتسهيلات تصل إلى 8 سنوات، كما يمكن للعميل تأجير الوحدة قبل تسلمها أو بعد تسلمها، مما يضمن أعلى عائد على الاستثمار للعميل، ويتم تسليم المكتب كامل التشكيل والفرش وجاهز للتشغيل بمجرد تسلمه.

مساحة العمل المشتركة

وتابع، فى بيان صحفى، أن الوحدات يتم تنفيذها بنظام الـmini unit، وهو مفهوم مساحة العمل المشتركة بالمساحة الحقيقية التي يمكن للعميل أن يحتاجها لممارسة عمله.

وتابع أن الوحدات المطروحة تتضمن أسعارًا تبدأ من المليون جنيه، وهي أسعار تنافسية تناسب العملاء المستهدفين، وتعكس حرص “مزايا” وعملها بجهد متواصل لتوفير منتج مناسب للعملاء

لافتًا إلى أن عملية طرح هذه الوحدات سيتم بناء على مراحل بيعية مدروسة بعناية؛ لضمان تحقيق التوازن بين سعر البيع ونظام السداد وموعد التسليم.

تفاصيل المشروع

ولفت إلى أن “Gemini Towers Red&Blue” هو مشروع تجاري إداري وعيادات طبية، ويقع في منطقة الداون تاون ويطلّ على المحور المركزي وشريط الأبراج السياحية.

ويربط موقع المشروع بين جميع المحاور الرئيسية داخل منطقة الداون تاون، ويبلغ إجمالي مساحة المشروع 2500 متر لكل برج منها، ويضم المشروع 300 وحدة بمساحات متنوعة.