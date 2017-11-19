مزارع غليون تستهدف القضاء على الهجرة غير الشرعية

❐ تقام على 4000 فدان.. وتوفر 10 آلاف فرصة عمل ❐ مراحل المشروع تم تصويرها فى فيلم تسجيلى أنتجته وأخرجته الشئون المعنوية بدور إبراهيم تبنت الدولة فى الأعوام الأخيرة تنفيذ مشروعات كبرى تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء، وتوفير آلاف من فرص العمل لأبناء الوطن، بما يحقق أبعادًا اجتماعية واقتصادية

❐ تقام على 4000 فدان.. وتوفر 10 آلاف فرصة عمل

❐ مراحل المشروع تم تصويرها فى فيلم تسجيلى أنتجته وأخرجته الشئون المعنوية

بدور إبراهيم

تبنت الدولة فى الأعوام الأخيرة تنفيذ مشروعات كبرى تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء، وتوفير آلاف من فرص العمل لأبناء الوطن، بما يحقق أبعادًا اجتماعية واقتصادية .

ويعد مشروع المدينة السمكية الصناعية فى غليون، إحدى المشروعات التى تحقق تلك الأغراض، منها أنها تساهم فى الاكتفاء الذاتى لمصر من الأسماك، يصل إلى 40 % من الاحتياج، مع تحقيق أهداف كبرى، منها تحويل المنطقة من بؤرة للهجرة الشرعية إلى مدينة متكاملة صناعية، توفر فرص عمل كبرى.

افتتح رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، المدينة السمكية الصناعية فى غليون بمحافظة كفر الشيخ، التى تضم مزرعة سمكية متكاملة، على مساحة 4 آلاف فدان.

ضمت المنطقة 1359 حوضًا للأسماك والجمبرى، ومنطقة المفرخات وإنتاج الزريعة ومنطقة بحثية، ومنطقة صناعية على مساحة 55 فدانًا تضم مصنعًا لتجهيز وتعبئة وتغليف الأسماك بطاقة إنتاجية 100 طن/ يوم، ومصنع لإنتاج الأعلاف بطاقة إنتاجية 180 ألف طن سنويا، ومصنع لإنتاج الثلج، بطاقة إنتاجية 60 طن / يوم، ومصنع لعبوات الفوم، بطاقة إنتاجية 1200 عبوة / يوم، وافتتاح الأسبقية الأولى لمشروع الأقفاص السمكية بشرق بورسعيد، ومصنعين لإنتاج الثلج والفوم، ومحطة لتحلية المياه، لخدمة مشروع الاستزراع السمكى فى بحيرة البردويل بشمال سيناء عبر شبكة الفيديو كونفرانس .

حضر مراسم الافتتاح، على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وشريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة القوات المسلحة، وأعضاء مجلس النواب.

كشف الرئيس عن أنه جار تنفيذ مشروعات شبهية منها مزرعة عملاقة شرق بورسعيد على 19 ألف فدان، ونفذ جزء من الأعمال بتلك المزرعة، ومن المقرر الانتتهاء منها فى 30 يونيو 2018 مع بركة غليون، ومزارع هيئة قناة السويس والبحيرات .

أوضح أن هناك فجوة موجودة، وقدرات أهدرت، وساءت على مدار الأعوام الماضية، فمثلاً بحيرة المنزلة من عدة بحيرات موجودة فى مصر، وعبارة عن بحيرات مغلقة لإنتاج الأسماك إنتاج طبيعى، لكن الصيد الجائر، والتعدى على هذه البحيرات، وإلقاء مخلفات الصرف الصحى، والصناعى، والزراعى، أدى لفقدان القدرة الحقيقية من الاستفادة من هذه المزارع .

وجه الرئيس، الشكر لكل القائمين على مشروع غليون وباقى المشروعات القومية، متابعا: «المشوار اللى قدامنا طويل ومتأخرين فيه كتير، لأسباب كتير، ومحتاجين نتحرك بوعى وهمة وإخلاص وأمانة» .

أكد خلال كلمته بالفعاليات: «مياه مصر موضوع مافيش فيه كلام، وأنا بطمنكوا ماحدش يقدر يمس مياه مصر».

كما علق على مناشدة أحد المواطنين بشأن ملف غرامات الفلاحين والمزارعين، قائلاً: «الفلاحين والمزارعين أهلى وناسى، بس لازم تعرفوا أن الأوطان لا تبنى بالخواطر بل بالالتزام والانضباط» .

كشف عن أن الأسابيع المقبلة تشهد أول إنتاج من الصوب الزراعية، وتقدر بـ 20 ألف فدان صوب، و افتتاحها طبقاً للمواصفات والمعايير العالمية .

أضاف أن هناك دول عملت 20 عاما لتصل لـ20 ألف صوبة، ونحن ننتهى من هذا الرقم قبل 30 يونيو .

أشار إلى أن الصوب مساحتها فدان، وأخرى 3.5 فدان للصوبة، وتكلفة الـ 20 ألف صوبة فقط 20 مليار جنيه، بخلاف محطات المياه، والمعالجة، أو المنشآت الأخرى المرتبطة بالمشروع.

شاهد الرئيس فيلماً تسجيلياً بعنوان (غليون ساحل الأمل) من إنتاج واخراج إدارة الشئون المعنوية، تضمن مراحل إنشاء هذا المشروع الضخم، ما يمثل قيمة مضافة لتلبية جانب من احتياجات السوق المصرية والتصدير، ودوره فى تحقيق نقله حضارية لخدمة أبناء محافظة كفر الشيخ، والمحافظات المجاورة، وتوفير فرص العمل المباشرة، وغير المباشرة، واستخدم أحدث التقنيات فى التصوير والمونتاج .

افتتح الرئيس مشروعات تكاملية لتنمية الثروة السمكية، فى بحيرة البردويل شمال سيناء، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، منها مصنع ثلج بطاقة 60 طن / يوم، ومصنع لعبوات الفوم، بمتوسط طاقة 1.2 طن / يوم، ومحطة تحلية مياه البحر، وافتتاح مشروع الأقفاص السمكية، فى شرق بور سعيد، والانتهاء من وضع 50 قفصًا للاستزراع السمكى فى البحر المتوسط، بإجمالى طاقة إنتاجية 1250 طنًا، فى الدورة الواحدة، جار استكمالها لتصل 100 قفص، قبل نهاية العام الجارى .

افتتح الرئيس مصانع وأعمال ميكانيكية وكهربائية بالمدينة السمكية الصناعية بغليون، التى شملت مصنع إنتاج أعلاف الأسماك والجمبرى، يضم وحدة أعلاف الأسماك البحرية، بطاقة إنتاجية 120 ألف طن سنويا، ووحدة أعلاف الجمبرى بطاقة إنتاجية 60 ألف طن سنوياً، ومصنع لإنتاج العبوات مختلفة الأحجام من الفوم لتداول منتجات الأسماك والجمبرى للأسواق الداخلية، والتصدير، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 عبوة فى اليوم، ومصنع الثلج ينتج 40 طن ثلج مجروش، و20 طن ثلج بلوكات فى اليوم، وافتتاح 2 محطة رفع، تشتمل على 17 طلمبــة، بإجمـالى طاقة 70 ألف م3 فى الساعـة، ومحطة صـرف وتشتمل علـى 15 طلمبة، بإجمالى طاقة 70 ألف م3 فى الساعـة، ومحطـة معالجة لمياه الصـرف بإجمالى طاقة 1800 م3 فى اليــوم، ومحطة الكهرباء بقدرة 80 ميجا وات .

استمع الرئس إلى شرح تفصيلى من أشرف حامد، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، تضمن مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروع لمشروع تنموى متكامل أقيم على مساحة 4 آلاف فدان تقريباً، استغرق تنفيذه 18 شهرًا، إجمالى كميات الحفر والردم، 16 مليون م3، وإجمالى وزن كميات الحديد 13 ألف طن، وبلغ عدد العمالة اليومية خلال فترة إنشاء المرحلة الأولى للمشروع 5000 عامل، وفنى، ومهندس، و1700 معدة .

وتفقد الرئيس منطقة الأحواض، التى تتكون من 1359 حوضًا للأسماك المختلفة، والجمبرى، والزريعة، منها مزرعة إنتاج الأسماك البحرية، بإجمالى 453 حوض تربية، بطاقة إنتاجية 3 آلاف طن فى الدورة، ومزرعة إنتاج الجمبرى تضم 655 حوضًا، بطاقة إنتاجية 2000 طن فى الدورة، ومزرعة إنتاج أسماك المياه العذبة تضم 83 حوضًا، بطاقة 2000 طن فى الدورة، و168 حوض تحضين، وتتصل منطقة الأحواض بعدد من الترع الرئيسية والفرعية للتغذية بالمياه بإجمالى، 63 كيلو متر، ومصارف رئيسية وفرعية بإجمالى 44 كيلو متر .

كما تفقد منطقة المفرخات وإنتاج زريعة الأسماك والجمبرى، الذى يعد الأول والأضخم من نوعة بمنطقة الشرق الأوسط، أقيم على مساحة 17 فدانًا، بطاقة إنتاجية 20 مليون أصبعية أسماك بحرية، و2 مليار يرقة جمبرى، ويتكون من أحواض رعاية الأمهات، والتزاوج، وإنتاج ورعاية اليرقات، وأحواض التحضين ووحدات إنتاج الطحالب، والغذاء الطبيعى، ومعمل للتحاليل ومناطق إدارية .

وامتدت الجولة لتشمل مركز الأبحاث والتطوير والتدريب، الذى أقيم على مساحة 700 م، ويتكون من معامل لجودة المياه، والغذاء الحى، وبيولوجية الأسماك، ومعمل تركيب وجودة الأعلاف، ومعمل صحة وأمراض الأسماك، ووحدة الإرشاد والتدريب، الذى يضم منظومات من أحدث الأجهزة المعملية فى العالم، بما يسهم فى تطوير البحث العلمى لمنظومة الاستزراع السمكى فى مصر، بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية والخبرات الأجنبية الصديقة، والوحدة التجريبية للاستزراع المكثف لأسماك المياه العذبة، التى تصلح استخدامها فى المناطق التى تعانى من ندرة المياه، تسمح بإعادة استخدام المياه أكثر من مرة، تتراوح إنتاجيتها من 10 إلى 15 طنًا فى الدورة .

وافتتح الرئيس أكبر مصنع تجهيز وتعبئة وتغليف الأسماك والجمبرى فى الشرق الأوسط، يشتمل على مصنع منتجات الأسماك، ومنتجات الجمبرى بأنواعها المختلفة، بطاقة إنتاجية 100 طن فى اليوم، وأحدث وحدات التخزين والنقل والتداول.

ووضع حجر الأساس وتدشين المرحلة الثانية للمشروع فى بركة غليون، المخطط إقامتها على مساحة 9 آلاف فدان، من أحواض الاستزراع السمكى الجديدة، ومصنع لإنتاج مسحوق السمك، ومصنع إنتاج شكائر الأعلاف، ومحطة معالجة المياه، لتصبح المدينة السمكية الصناعية غليون بمحافظة كفر الشيخ، نقطة انطلاقة واعدة على طريق التخطيط الإستراتيجى الطموح، للنهوض بمستقبل الثروة السمكية فى مصر.

مصطفى أمين: غليون يوفر الأسماك بأسعار تناسب محدودى الدخل

استعرض

مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، أمام

الرئيس الأهمية الإستراتيجية لمشروعات الاستزراع السمكى، التى يجرى تنفيذها

من واقع ما تتضمنه بعض المؤشرات الاقتصادية، عن إنتاج مصر، من أصناف مصادر

البروتينات الحيوانية، التى درست بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح

الأراضى، ووزارة التجارة والصناعة، من حجم الاستهلاك والإنتاج المحلى،

والفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء، والدواجن، والطيور، والأسماك

بأنواعها، ومساهمة المسطحات المائية فى مصر فى الإنتاج السمكى، وكمية

وتكلفة الاستيراد لتلك الأصناف.

وتناول المكونات الرئيسية للافتتاحات الجديدة بالمدينة السمكية الصناعية

بغليون وبحيرة البردويل، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى المساهمة مع أجهزة

الدولة فى تقليل الفجوة فى البروتين السمكى، والعمل على توفيره بالكميات

والأسعار المناسبة فى متناول المواطنين، لا سيما محدودى الدخل منهم، مع

الاستفادة المثلى بما تتمتع به مصر من سواحل، وبحيرات غنية، وظروف مناخية

ملائمة، تساعد على تنفيذ ونجاح هذا النوع من المشروعات، فضلا عن تعظيم

العائد لنواتج المشروع باستخدام أحدث الطرق العلمية، مع تنفيذ العمليات

والأنشطة التصنيعية المرتبطة بمنتجاته، وإتاحة العديد من فرص العمل لمختلف

التخصصات ومستويات التأهيل العلمى .

تضمن العرض ما يجرى تنفيذه حالياً من جهود لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى

مجالات الأمن الغذائى الأخرى، والمشروعات التى انتهت، بتوجيهات من القيادة

العامة للقوات المسلحة، لدعم الأجهزة المعنية بالدولة، وتوفير الحياة

الكريمة للمواطنين، وقامت الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات خلال الفترة

من يناير حتى الآن، بتدبير ما يزيد عن 300 ألف طن، من السلع الغذائية

الأساسية من لحوم ودواجن وزيت طعام وغيرها، وتسليم وزارة التموين %50 منها

وطرح الباقى للجمهور من خلال منافذ البيع الثابتة، والمتحركة التابعة

للجهاز فى الأحياء الشعبية بالمحافظات.

كما قامت الشركة الوطنية لإستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية بشرق العوينات،

بتسليم وزارة التموين هذا العام 210 آلاف طن من إنتاجها من القمح عالى

الجودة، وتقوم الشركة الوطنية للزراعات المحمية حالياً بإنشاء 4780 صوبة

زراعية، مرحلة أولى بمناطق الحمام، وفايد، والعاشر من رمضان، وقرية الأمل

بشرق الإسماعيلية، بهدف توفير الخضروات الطازجة على مدار العام بالإنتاج

الوفير، والجودة العالية، والسعر المناسب، كما قام الجهاز هذا العام بتدبير

23 مليون عبوة من ألبان الأطفال، طرحت فى الصيدليات بجميع المحافظات

بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق.

تقوم الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى، بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح

الأراضى حالياً بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية الثروة الحيوانية

بطاقة 150 ألف رأس، نفذ 25 ألف رأس ماشية منها، فى مزارع قطاع الأمن

الغذائى بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وجار استكمال الأسبقية العاجلة منها

قبل نهاية العام.

حمدى بدين: 52 شركة مصرية تقوم بالأعمال الإنشائية للاستزراع السمكي

استعرض حمدى بدين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، مراحل إنشاء المدينة السمكية الصناعية بغليون بمحافظة كفر الشيخ، اعتبارا من يوليو 2015، بتوقيع عقد مع شركة إيفر جرين-إحدى الشركات المتخصصة فى مجال الاستزراع السمكى بجمهورية الصين الشعبية- كان من أهم بنوده التدريب ونقل الخبرة، والاستمرار فى العمل مع الجانب المصرى، والاستفادة من خبرتهم فى إدارة وتشغيل المصانع، وإعداد الدراسات الهندسية للمشروع بواسطة مكتب استشارى متميز، بالاستعانة بأساتذة من جامعتى كفر الشيخ والإسكندرية، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والهيئة العامة لحماية الشواطىء، ومعهد علوم البحار، وتنفيذ جميع الأعمال الإنشائية بواسطة 52 شركة مصرية من المهندسين والمشرفين والعمال المدنيين.

تضمنت المراسم عروض لجهود التعاون والتنسيق بين الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، بالتعاون مع الاجهزة المعنية بالدولة، فى مجالات الاهتمام بالثروة السمكية، والمحافظة على التوازن البيئى، وإزالة التعديات والمخالفات ومنع استخدام حرم البحيرات، أو الاستيلاء عليها، وإدخال أنظمة جديدة للاستزراع عن طريق الأقفاص البحرية، والاستزراع المكثف باستخدام التقنيات الحديثة، بأقل كميات من المياه وفى الأماكن الصحراوية والنائية، واستزراع الأسماك النادرة ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة، مثل أسماك التونة الزرقاء، والتونة الصفراء، بالتعاون مع الدول المتخصصة فى هذا المجال.

بدأت الشركة أولى مشاريعها بتطوير بحيرة البردويل، لزيادة إنتاجية البحيرة والمحافظة، على المخزون السمكى، من خلال رفع كفاءة وتطوير 4 مرسى صيد، وتطهير البواغيز فى المرحلة الأولى، وحالياً استكمال أعمال التطهير، مع المحافظة على الثروة السمكية، وزيادة المخزون السمكى بالبحيرة، والالتزام بتنفيذ الراحة البيولوجية فى المواعيد المخططة، وفى مجال منع صيد الزريعة وإهدار الثروة السمكية، الاشتراك بالتعاون مع باق الأجهزة المنوطة بذلك بمنع صيد الزريعة والصيد الجائر، وتنفيذ قوانين الصيد، والاهتمام بالصيادين وأحوالهم المعيشية، والاستعانة بالخبرات الأجنبية من أجل تطوير صناعة الأسماك فى مصر، وإنشاء صالة للفرز والتصدير فى مرسى إغزوان ببحيرة البردويل، بعد الحصول على رخصة التصدير للاتحاد الأوروبى.

فى مجال البحث العلمى وأمراض الأسماك وتركيب وجودة الأعلاف أنشئ أول مركز للتطوير والأبحاث، يحتوى على معامل متخصصة تعمل على مراقبة جودة المياه والغذاء وصحة وأمراض الأسماك وجودة الأعلاف.

والتنسيق مع وزارة الخارجية لدعم مجالات التعاون مع الدول الأفريقية الغنية بالثروة السمكية بالتعاون مع دولتى إريتريا وموريتانيا، للصيد بها، جارى حاليا الانتهاء من 15 مركبًا خاصًا بالصيد خارج المياه الإقليمية.

فى مجال المحافظة على البحيرات ومنع الاستيلاء على الأراضى المحيطة، عقد العديد من الاجتماعات والمؤتمرات مع مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية من أجل المحافظة على الأراضى المحيطة بالبحيرات، ومنع الاستيلاء عليها وكان من أبرز المناطق التى تم فيها المحافظة على الشواطئ هى بحيرة البرلس، والمحافظة على التوازن البيئى ببحيرة ناصر، والتعاون مع كل من وزارة الزراعة ووزارة البيئة، لتنفيذ الراحة البيولوجية لبحيرة ناصر هذا العام.

فى مجال التوسع فى الاستزراع السمكى البحرى، يجرى حاليا تنفيذ المزرعة السمكية بشرق التفريعة، التى تضم 3960 حوض أسماك بحرية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 16 ألف طن فى الدورة، و1614 حوض أسماك مياه عذبة، بطاقة 10 آلاف طن فى الدورة، وإنشاء 41 حوض أسماك بحرية، بطاقة 250 طنًا و20 حوض جمبرى، بطاقة 100 طن بمنطقة مثلث الديبة ببورسعيد، وتنفيذ الاستزراع السمكى باستخدام الأحواض البحرية، وإنزال 50 قفصًا بحريًا مرحلة أولى، من 100 قفص بحرى، بمنطقة شرق التفريعة بطاقة إنتاجية 20 – 25 طن أسماك بحرية للقفص الواحد.

كما يجرى حاليا تنفيذ مشروع تفريخ، واستزراع أسماك التونة الزرقاء، فى منطقة جرجوب بمحافظة مرسى مطروح، ومشروع تفريخ واستزراع أسماك التونة الصفراء، فى منطقة الزعفرانة بالبحر الأحمر بطاقة إنتاجية 280 طنًا من الأسماك البحرية، و3640 طنًا من أسماك التونة.

