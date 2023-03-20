مزارع دينا تخطط لضخ 380 مليون جنيه استثمارات بقطاعات الأجبان والزبادي والعصائر

قال الدكتور أحمد هيكل المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، مالكة شركة مزارع دينا إن التقلبات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت على أسعار الصرف، كانت بمثابة تحدٍ بالنسبة لنا.

وكشف خلال جولة للشركة اليوم في مزارع دينا عن وجود خطط مستقبلية للتوسع والتطوير عبر ضخ نحو 380 مليون جنيه مصري استثمارات جديدة في قطاعات الأجبان والزبادي والعصائر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أيضا مواصلة التوسع بتشكيلة جديدة من منتجات الشركة بالتوازي مع زيادة قنوات التوزيع المباشرة التي أثبتت كفاءتها في تحسين أداء الشركة، ووصولها للمستهلكين في كافة مناطق الجمهورية.