مزارعو مطروح يوردون 16,3 ألف طن قمح الموسم الحالى

معتز محمود أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أن المحافظة انتهت من أعمال توريد محصول القمح لموسم 2018 حيث بلغت كمية الأقماح الموردة من مزارعى مطروح خاصة بمنطقة الزراعات المروية بمنطقة بنجر السكر 16,322 الف طن صرح بذلك حسين السنينى مدير عام الزراعة بمطروح. وأضاف ال

معتز محمود

أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أن المحافظة انتهت من أعمال توريد محصول القمح لموسم 2018 حيث بلغت كمية الأقماح الموردة من مزارعى مطروح خاصة بمنطقة الزراعات المروية بمنطقة بنجر السكر 16,322 الف طن صرح بذلك حسين السنينى مدير عام الزراعة بمطروح.

وأضاف السنينى أن المساحة المزروعة هذا العام بلغت 15,919الف فدان بكل مدن ومراكز المحافظة.

وأضاف أن محافظة مطروح تعد من المحافظات المتقدمة فى زراعة وتوريد محصول القمح وبجودة زراعية عالية.

وأشار مدير عام الزراعة بمطروح إلى أن الصوامع والشون التابعة للمحافظة استقبلت الأقماح الموردة من المزارعين خلال هذا الموسم عن طريق اللجان التي تم تشكيلها لتحديد جودة ونقاء القمح المورد إلى الشون والصوامع.

ومن جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح أنه يتم تسليم جميع مستحقات المزارعين من قيمة الأقماح، طبقا للأسعار المقررة، مع تقديم الحلول الفورية لأى مشاكل تواجه المزارعين، سواء فى عمليات الحصاد أو التوريد لمحصولى القمح والشعير هذا العام.

وأشار إلى أنه يجرى حاليا إنشاء صومعة لتخزين الغلال، بمدينة الحمام على مساحة 20 ألف متر، بسعة 45 ألف طن مضيفا أنه سيتم ايضا تنفيذ مشروعات المواءمة الصحراوية بمحافظة مطروح، الممولة من الصندوق الدولة للتنمية الزراعية “ايفاد” بمبلغ 61,87 مليون دولار ومنحة بمبلغ مليون دولار.

وأوضح أبو زيد أن مشروعات الموائمة الصحراوية بالمحافظة،تشمل إقامة آبار وخزانات تجميع مياه أمطار وتنمية وديان وإقامة سدود لمياه الأمطار، من منطقة غرب الضبعة وحتى مدينة السلوم بطول 320 كيلومترا وبعمق من 40 إلى 70 كيلومترا جنوبا، وفى واحة سيوة وجنوب العلمين، للاستفادة من مياه الأمطار فى الزراعات والتى ستمول من الدولة، لتعود مطروح كما كانت سلة غلال مصر.