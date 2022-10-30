مزارعو قصب السكر يطالبون بزيادة سعر التوريد إلى 1200 جنيه للطن

طالب حضور مؤتمر “زراعة قصب السكر بين الواقع والمأمول ” من حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بزيادة سعر توريد قصب السكر خاصة مع ارتفاع تكلفة الزراعة والنقل للمحصول للمصانع المختلفة على أن يصل سعر التوريد إلى 1200 جنيه للطن.

وعقد حزب «مصر أكتوبر» مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الأحد بأحد فنادق التجمع الخامس للمطالبة برفع سعر توريد القصب بحضور أعضاء من نقابة الفلاحين الزراعيين وعدد من كبار مزارعي قصب السكر وقيادات الحزب.

وحصلت “المال ” على توصيات المؤتمر التي جاءت كالتالي:

*قصب السكر محصول استراتيجي مهم وواجب على كل مؤسسات الدولة دعم هذا المحصول لذلك قررنا الآتي:

*نطالب بالدعم من وزارة الزراعة بأن تكون هناك سلالات جديدة بدلا من س9 وهى موجودة منذ أكثر من 30 عاما وأصبحت قليلة الإنتاجية وغير مقاومة للآفات.

*كما نطالب أيضا السيد القصير وزير الزراعة بتوفير الأسمدة المقررة لهذا المحصول في مواعيدها من خلال الجمعيات التابعة لوزارة الزراعة ولكل الإدارات الزراعية.

*ونطلب من وزير التموين واللجنة الاقتصاديةرفع سعر توريد طن القصب مراعاة لزيادة سعر التكلفة زراعة الفدان القصب حيث إن تكلفة زراعة فدان القصب لا توفر هامش ربح لمزارع هذا المحصول.

وأكدت دراسة قام بها عدد من قيادات المزارعين المشاركين بالمؤتمر، أن تكلفة فدان القصب تتوزع كالتالي 18 جوال كيماوي بسعر 4245 جنيها سعر الشيكارة 283 جنيها ، وفج الأرض 600 جنيه ، ومياه ري 2000 جنيه ، وكسر وشحن المحصول 320 جنيها للطن بما يعادل 9600 جنيه للـ 30 طنا.

وأضافت الدراسة التي حصلت ” المال ” على نسخة منها أن إيجار الفدان 6000 جنيه حيث إن إجمالي التكلفة السالفة الذكر وصلت إلى 25445 جنيها.

وكشفت الدراسة أن متوسط إنتاجية الفدان تتراوح بين 30 إلي 35 طنا وقيمة الطن 810 جنيهات بما يعني أن عوائد الفدان الواحد تتراوح بين 24300 جنيه إلي 28350 جنيه وبعد خصم مصاريف الشحن وهي بقيمة 1600 جنيه لقيمة 5 أطنان قد تنتجها بعض الأفدنة الجيدة تصل العوائد إلي 26750 جنيها.

وأكد النوبي أبو اللوز أمين صندوق نقابة الفلاحين أن محصول قصب السكر استراتيجي ومهم خاصة مع ارتفاع أسعار السكر حاليا.

وطالب أبو اللوز الحكومة المصرية بالاستجابة لمطالب مزارعي قصب السكر خاصة أن سعر توريده لصالح وزارة التموين ثابت ومستقر منذ عدة مواسم.