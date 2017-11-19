مزارعو الفراولة: الجلوبال جاب تكبدنا خسائر ضخمة

❏ مخاطبات للحكومة بإرجاء تطبيقها.. والبعض يؤيد استبدالها الصاوى أحمد اعترض أصحاب مزارع الفراولة، على شرط الحكومة، بإلزام المزارع بالحصول على شهادة «الجلوبال جاب»، للسماح بالتصدير فى الموسم الحالى، نظرا لضيق الوقت، وصعوبة الإجراءات، الأمر الذى يهددهم بغرامات مالية نتيجة مخالفتهم العقود

❏ مخاطبات للحكومة بإرجاء تطبيقها.. والبعض يؤيد استبدالها

الصاوى أحمد

اعترض أصحاب مزارع الفراولة، على شرط الحكومة، بإلزام المزارع بالحصول على شهادة «الجلوبال جاب»، للسماح بالتصدير فى الموسم الحالى، نظرا لضيق الوقت، وصعوبة الإجراءات، الأمر الذى يهددهم بغرامات مالية نتيجة مخالفتهم العقود التصديرية، والوفاء بقروضهم البنكية، ويكبدهم خسائر ضخمة.

جاء الشرط بناء على قرار وزارى مشترك من عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، وطارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مايو الماضى، بشأن تنظيم تصدير الحاصلات الزراعية، وتطبيقه على محصول الفراولة المعدة للتصدير، بعد نجاح تطبيق التجربة على محصول العنب.

أكد المزارعون أن الحصول على تلك الشهادة يلزمه إجراءات، مطالبين تفعيل القرار عليهم مع موسم الزراعة المقبل، وليس محصول الموسم الجارى، فى حين أن البعض طالب استبدال «الجلوبال جاب» بنظام «تكوييد» الصادرات، نظرا لصعوبة إجراءاتها، ولضمان مطابقتها للمواصفات العالمية.

أكد محمد زيدان، صاحب مزرعة فراولة فى وادى النطرون، أن تطبيق القرار الموسم الجارى، يدمر الزراعة، ويزج بعدد كبير من المزارعين فى السجون، حال عدم التصدير، وأن بعضهم متعاقد بالفعل على تصدير شحنات جديدة، كما أن بينهم من لن يستطيع تسديد ما اقترضوه من البنوك لشراء مستلزمات الإنتاج.

وللحصول على هذه الشهادة المعتمدة دوليا، لا بد أن تقيم المزرعة إنشاءات مثل المخازن، وحمامات للعاملين، وغرف للتعبئة، بما يضع العديد منهم تحت طائلة قانون التعدى على الأراضى الزراعية.

اقترح «زيدان» استبدال «الجلوبال جاب» بنظام «التكوييد»، عبر إلزام الشركات بوضع أكواد خاصة بها على كل كرتونة/شحنة تصديرية، بما يضمن خروج منتج مطابق للمواصفات العالمية، من حيث الجودة، ونسبة متبقيات المبيدات، دون إقامة منشآت، وتتاح الفرصة لكل مزارع لتحمل المسئولية عن منتجه، مع وجود هيئة للجودة، يكون دورها فحص المنتجات قبل التصدير، عبر سحب عينات عشوائية منها.

وأوضح أنه حال وجود خطأ فى أى كود، لا بد من وقفه، أما حال وجود متبقيات مبيدات، فتوقف المزرعة بالكامل، وبهذا الأمر نضمن سلامة المنتج المحلى والمصدر.

وأشار إلى أنه قبل تطبيق إجراءات جديدة، لضبط منظومة التصدير، لابد من سرعة حل المعوقات، التى تواجه ذلك المحصول، وطالب بعمل كيان يجمع بين مزارعى الفراولة، ويكون دوره توفير ما يلزم من إنتاج المحصول من شتلات، ومستلزمات زراعية، ودعم فنى، وتسويق، وآلية للحفاظ على صغار وكبار المزارعين، فضلا عن عمل ندوات توعية بالممارسات الجيدة فى الزراعة، قبل الإلزام بالحصول على شهادة «الجلوبال جاب».

يقول سمير حامد، صاحب مزرعة، إن القرار كان من المفترض أن يصدر قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وليس وقت الحصاد.

واعتبر أنه شرط تعجيزى للمصدرين، موضحا أن شروط لجلوبال جاب تتضمن ضرورة ابتعاد حظيرة المواشى عن زراعات الفراولة، وإقامة منشآت مثل غرفة ومخزن للمبيدات، وحوض مياه، ويكون البناء بالأسمنت المسلح، الأمر غير المتيسر للمساحات الصغيرة، خلافا للأزمة التى ستحدث مع جهاز حماية الأراضى، وتعرضهم للمداهمات الأمنية.

يقول رأفت مسعد، صاحب مزرعة: «قمنا ببناء حجرة وحمام ومخزن للمبيدات تنفيذاً للقرار، فقامت الجمعية الزراعية بهدمه، وعمل محضر لنا، واستدعاء الشرطة بتهمة التعدى على الأرض الزراعية، وقالوا ليس هناك تعليمات بذلك».

وانتقد غياب التنسيق بين الإدارات، مضيفا أن تكلفة إنتاج محصول الفراولة فى تزايد مستمر، لارتفاع أسعار الأسمدة، وأجور العمال، مؤكدا أنه حال لم نصدر سنعاقب بالسجن، بسبب ديون شراء مستلزمات الإنتاج.

قال ماهر صالح صاحب شركة زراعية، إن عملية التصدير هذه الأيام تمر بمنعطف خطير، يؤثر مباشرة على عوائد الدولة من النقد الأجنبى، بسبب الإجراءات التعسفية، التى تتطلبها وزارة الزراعة، حين أن سياسة رئيس الجمهورية هى فتح كل الأبواب المغلقة لعملية الإنتاج؛ وحان الوقت أن نطلب مقابلة الرئيس.

أوضح أن الوزارة فرضت 1200 جنيه، لكل عملية فحص معملى، فى وزارة الزراعة لكل صنف تصديرى، قائلا: «حال كان لديك 5 أصناف تتحمل 10 آلاف جنيه، كى تحصل على التحليل المعملى، فضلا عن إعادة الفحص 3 إلى 4 مرات للحصول على الموافقة فى النهاية»، الأمر الذى يفاقم من الخسائر ويعرض المحصول للتلف.

قال جمعة البهواشى، صاحب مزرعة، إن توقيت اشتراط الحصول على الجلوبال جاب خاطئ، كان يتعين على مسئولى وزاره الزراعة والتجارة، أن يأجل القرار لبعد الانتهاء من الموسم الحالى، وبالتالى يترك الوقت لكل مزرعة لتوفيق أوضاعها طبقاً للقرار، قائلا: «غير معقول أن نصدر القرار فى آخر الموسم، ونطالب بتطبيقه فوراً”.

أوضح أن استخراج الكود الخاص بالشهادة، يستغرق أشهر رغم أن المدة التصديرية لهذا المحصول، لا تتعدى 3 أشهر، مضيفا أن القرارلن يمثل مشكلة أمام أصحاب المزارع الكبيرة، التى لديها رؤية تصديرية، أما صغار المزارعين، هم الذين يتحملوان الجانب الأسوء،وربما يتخارجوا من المنظومة.

أكد حسين الحناوى، رئيس اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، أن القرار يساهم فى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، ويعطى المستورد ضمان عن جودة المنتجات المصرية، وبالتالى زيادة التنافسية، لكن يمكن للكيانات الصغيرة، أو الأفراد الاندماج فيما بينهم، وتكوين جمعيات، من خلالها تسجل الأراضى للحصول على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة.

قال: «لا بد أن نجعل مصلحة بلدنا فى المقام الأول لأن التجاوزات ستفقدنا الأسواق الخارجية، وهناك مجموعة صغار المصدرين، لا يهمهم سوى المكاسب المادية، ما يضر بسمعة الصادرات المصرية”.

ولفت إلى أن تطبيق تلك الإجراءات من شأنه تحسين مؤشر الصادرات، وزيادة الدخل من العملة الصعبة، فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

قال محسن البلتاجى، رئيس جمعية تنمية وتصدير الحاصلات البستاتية «هيا»، إنه يجب على صغار المزارعين تشكيل كيانات تضمهم للحصول على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة، أما بالنسبة للمنشآت التى يتطلبها القرار، لا بد أن تقوم الشركة المصدرة بتنفيذها، على نفقتها بعد التقدم بطلب لوزارة الزراعة، يفيد أن الإنشاءات بغرض تنفيذ القرار الوزارى رقم (760 )، من أجل حماية سمعة الصادرات المصرية، وزيادة الطلب عليها على المستوى الخارجى.