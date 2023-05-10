مزارعو أسيوط: صرف 10 كيلو ردة مقابل كل إردب قمح يزيد الكميات الموردة

أكد مزارعو القمح في محافظة أسيوط، أن قرار صرف 10 كيلو ردة لكل إردب قمح مورد لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية يؤدي إلى زيادة معدلات التوريد خلال الموسم الجاري.

ووجهوا الشكر للرئيس السيسي على الاستجابة لمطالبهم ، مؤكدين أن المحصول هذا العام مبشر وإنتاجية الفدان في أعلى مستوياتها.

كما شكروا الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على الدعم المتواصل للمزارعين والمتمثل في قرار صرف الردة وفتح نقاط تجميع واستلام القمح حتى آخر سيارة محملة بالمحصول مع سرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين.

وقال أشرف عبد المنعم مزارع في بني مطير بمحافظة أسيوط، إن إنتاجية فدان القمح العام الحالي تصل إلى 25 إردبا وذلك نتيجة دخول سلالات جديدة في زراعة المحصول خلال الموسم الجاري.

وأكد عبد المنعم أن قرار صرف الردة مقابل توريد القمح سيعمل على تشجيعه لتوريد كامل حيازته الزراعية والتي تصل إلى 10 أفدنة لصالح وزارة التموين.

بينما أوضح يوسف ملاك مزارع قمح في عرب العوامر بأسيوط، أن قرار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة برفع سعر توريد الإردب إلى 1500 جنيه كان مشجعا للمزارعين بتوريد محصولهم لصالح الحكومة.

وقال ملاك إن قرار الردة يعد هدية من وزير التموين للمزارعين وهي هدية قيمة في ظل ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.

يشار إلى أن مديريات التموين بدأت منذ صباح اليوم تنفيذ التوجيه الوزاري الخاص بصرف 10 كيلو ردة لكل إردب قمح مورد من المزارعين على مستوي الجمهورية، من خلال الضوابط التي تم الإعلان عنها.

وشمل التوجيه أيضا صرف 30 كيلو جرام ردة خشنة شهريا علي كل ‏رأس ماشية بناء علي خطاب معتمد من الإدارة الزراعية والطب ‏البيطري وبعد مراجعه الإدارة التموينية المختصة ، ومصانع الأعلاف ‏بناء علي السجل الصناعي والسجل التجاري، والتجار والشركات ‏المقيدين بناء علي السجل التجاري ونشاط تجارة الأعلاف .‏

وتضمن التوجيه أنه في حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية ‏من إيصال توريد معتمد من لجنة الاستلام موضحا به ( الكميات ‏ومكان التوريد ) وتقديمه إلي الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة ‏الزراعية.

ويحظر التوجيه الوزاري علي التجار وموردي القمح المحلي الاتجار في كميات النخالة المسلمة للمزراعين نيابة عنهم ، و الالتزام بتسليمها للمزارعين وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات ‏القانونية ضدهم.

كما نص التوجيه علي تحديد سعر الردة وخليط الزوائد بأرض المطحن ‏بمبلغ 8 آلاف جنيه للطن ، شاملا قيمة الفوارغ والتعبئة والتحميل ‏لجميع الجهات المستفيدة وألزم القرار جميع المطاحن التموينية العاملة ‏في إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر ‏‏72%.

وذلك مقابل كميات الأقماح التي تقوم بالحصول عليها من خلال ‏البورصة السلعية المصرية بتسلم المزارعين والتجار موردي القمح ‏كأولوية أولى كميات الردة – خليط الزوائد المحددة طبقا لإذن صرف ‏النخالة المتعمد من إدارة التموين فورا وبالسعر المحدد بالقرار ‏ويحظر إضافة اي مبالغ ماليه تحت أي مسمى.