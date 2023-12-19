مزاد في الإسكندرية لبيع أراض ومبان بسعر تأميني 12.5 مليون جنيه

حددت محكمة الاسكندرية الاقتصادية يوم 10 يناير المقبل، جلسة لبيع كامل أرض ومباني أحد المصانع لصالح بنك قطر الوطني الاهلي.

وحسب مصادر مطلعة، فان البيع سيكون لأحد المصانع الخاصة بشركة يونايتد لصناعة وتجارة المنسوجات، والتي تقع بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة برج العرب.

وحددت محكمة الإسكندرية سعر التأمين للدخول للمزاد نحو 12.5 مليون جنيه، فيما حددت المحكمة سعر المصنع نحو 27.7 مليون جنيه.

وكانت قد قامت محكمة الاسكندرية الاقتصادية مؤخرا، إجراء مزايدة لبيع مصنع البيلي لاستيراد الاخشاب بمنطقة أم زغيو بقسم العامرية ” غرب الاسكندرية” ، وذلك وفقا لمستندات المحكمة.

وحسب المستندات التي حصلت ” المال ” على نسخة منها، فان الارض الخاصة بالمصنع تقع على مساحة تصل الى 90 ألف متر مربع ، بالاضافة الى بعض الشركاء بالمشروع ، حيث من المقرر أن تتم عملية البيع لصالح بتك مصر .

ووضعت محكمة الاسكندرية الاقتصادية سعر أساسي لكامل الأرض يصل الى 108 مليون جنيه، على أن يكون تأمين الدخول للمزايدة يصل الى 300 ألف جنيه.

وتواجه الشركات الصناعية بالاسكندرية، العديد من المشكلات خلال الفترة الاخيرة، بما ادى إلى تعرض عددا منها للبيع .

وخلال يونيه الماضي، قام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بزيارة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية في البحيرة والإسكندرية، بمناسبة فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بمدينة برج العرب.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن تلك الزيارة تأتي ضمن العديد من الزيارات والجولات التي يقوم بها رئيس الجمهورية في ربوع مصر كلها؛ لمتابعة حجم العمل والإنجاز الذي يتم على أراضي الدولة، موضحًا أن تلك المشروعات القومية تهدف إلى تعزير جودة حياة المواطن المصري، وتعمل الدولة بكل مؤسساتها نحو تحقيق هذا الهدف، لإيمانها الراسخ بأن “المواطن المصري يستحق أن يتمتع بمستوى معيشة أفضل، وبيئة نظيفة وصحية تساعده على العمل والإنتاج”.