مزاد علني لبيع بضائع مصادرة الجمارك.. 26 فبراير

- تتوزع بين رسمي الصادر والوارد أحمد شوقي تعتزم الهيئة العامة للخدمات الحكومية عقد جلسة مزاد علني يوم 26 فبراير الجاري لبيع بضائع دائرتي جمارك مطار القاهرة، وميناء دمياط؛ بالنسبة للبضائع المصادرة والمهملة والمتنازل عنها. وأوضح مصدر مسئول بالهيئة أن بضائع مطار القاهرة تشمل شنابر نظارات، وملا

– تتوزع بين رسمي الصادر والوارد

أحمد شوقي



تعتزم الهيئة العامة للخدمات الحكومية عقد جلسة مزاد علني يوم 26 فبراير الجاري لبيع بضائع دائرتي جمارك مطار القاهرة، وميناء دمياط؛ بالنسبة للبضائع المصادرة والمهملة والمتنازل عنها.

وأوضح مصدر مسئول بالهيئة أن بضائع مطار القاهرة تشمل شنابر نظارات، وملابس حريمي ورجالي وتابلت، وتليفونات محمولة، ومستحضرات تجميل.

وأضاف أن بضائع ميناء دمياط تشمل أثاثا منزليًا وثلاجات، وماكينات لف الخيوط/ زدخان خام، وورق تبغ، وحديد تسليح، وأعواد بليت.

وأشار إلى أن هذه البضائع إما تمت مصادرتها من جانب مسئولي الجمارك أو أن مالكها قد أهملها من خلال عدم استلامها في المنفذ الجمركي حيث يتم التحفظ على هذه النوعية من البضائع لمدة 3 أشهر وفي حالة عدم تقدم أحد لاستلامها يتم عرضها للبيع في المزاد العلني، مضيفًا أن البضائع المعروضة تشمل أيضًا بضائع تم التنازل عنها من قبل مالكها بإرادتها.

ولفت إلى أن البضائع المصادرة قد يكون استيرادها محظورًا أو أنها قد دخلت بالمخالفة للقواعد المعمول بها، كما قد يلجأ مستوردون للتنازل عن البضائع أو لا يتقدون لاستلامها في بعض الحالات مثل: عدم رغبتهم في دفع رسومها الجمركية خاصة إذا كانت مرتفعة.



وأشار إلى أن هذه البضائع تتنوع بين رسم الصادر ورسم الوارد؛ حيث تشتمل الفئة الأولى على البضائع المزمع تصديرها بعد ترسيتها على أحد المتنافسين في المزاد، في حين تشمل الفئة الثانية البضائع المزمع الإفراج عنها وإدخالها للسوق المحلية بعد دفع قيمتها.

واستطرد أن السعر النهائي للترسية يشمل الرسوم الجمركية المستحقة على الوارد ورسوم التصدير المستحقة على البضائع التي سيتم تصديرها حيث يتم شحنها من خلال التاجر الفائز في المزاد إلى موانئ إحدى الدول الأخرى تحت إشراف مسئولين من الهيئة العامة للخدمات الحكومية.