مزاد علني في جمارك الدخيلة لبيع بضائع وسيارات يحصل 22 مليون جنيه

أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة جلسة بيع بالمزاد العلني الثلاثاء بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع عدد 164 لوط بضائع متنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بميناء الدخيلة .

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد 45 لوط من البضائع المتنوعة بمبلغ 22 مليون جنيه .

وتمت الجلسة برئاسة مجدي كمال الشهاوي بالتنسيق مع أحمد شحاته رئيس وحدة متابعة المهمل بمصلحة الجمارك ومستور أبو ثلاث معاون رئيس المصلحة لشئون المهمل ومحمد بسيوني القائم بأعمال مدير عام جمارك المهمل والبيوع بالدخيلة ومحمد الشرقاوي مأمور التعريفة وعضو لجنة التقييم وجبريل خليل رئيس الإجراءات.

وتفتح الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، باب المزاد العلني على بيع سيارات جمارك الإسكندرية والدخيلة والسلوم ومطروح في مايو المقبل، نظير رسوم كراسة الشروط ومبلغ التأمين الابتدائي.

وأعلنت بوابة التعاقدات العامة، عن عزم الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، تنظيم مزادا علنيا لبيع سيارات وبضائع جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح والإيداعات الخارجية، يوم 7 مايو ، نظير 400 جنيه لكراسة الشروط و10 آلاف جنيه تأمين ابتدائي لدخول المزايدة.

ووفقاً للمطروح على بوابة التعاقدات، فكانت المزايدة تستهدف بيع سيارات جهات حكومية وبضائع الشركة المصرية لخدمات نقل الدم، مقابل 400 جنيه لكراسة الشروط.

وتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله.

وحسب كراسة الشروط فانه يجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصـفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـة الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

كما كانت تنص كراسة الشروط على أنه إذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع، على أن يتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء احكام المادة ١٤٩ من اللائحة التنفيذية للقانون 182لسنة 2019 على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ الاخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية ( الهيئـة – الجـهـه مالكـة اللـوط – الجمارك المختصة ) .