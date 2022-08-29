مزاد علنى لبيع 33 محلا بينهم صيدلية بالسوق التونسي فى 15 مايو

صرح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بأنه تم طرح 33 محلاً تجارياً كمرحلة أولى بأنشطة مختلفة وصيدلية بمساحات تتراوح من ( 13م2 : 39م2) بالمبنيين رقمي ( 21 ، 22 ) بالسوق التونسي للبيع في مزاد علني بمقر الجهاز اليوم الاثنين 29/8/2022، مشيراً إلى أنه سبق إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة.

وأضاف أن السوق التونسي موقعه متميز حيث يحيط به منطقة صناعية مركزية وامتدادها ومنطقة الإسكان المتوسط ( سكن لكل المصريين ) وواجهة الطريق الرئيسي لمنطقة الزهور والزهراء محور سكن لكل المصريين منخفض التكاليف.

ويحتوي على 960 محلاً تجارياً ومعارض للمصانع ومعارض لمنتجات اليوم الواحد ومنافذ أسواق جملة وقطاعي وأماكن انتظار سيارات تسع 200 سيارة، بخلاف المباني الخدمية والتي تشمل مسجدا و نقطة إسعاف ونقطة شرطة ومبنى إداريا.

وأكد أن أهم ما يميز الطرح الحالي الذي تتولي إدارته هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة 15 مايو، هو السماح بتكرار الأنشطة وخاصةً الخدمية للمواطنين بهدف إحداث طفرة نوعية في السوق، علاوة على السماح بضم المحلات المجاورة لاستغلالها كمنفذ جملة بالموقع المتميز للسوق، حيث انه يقع علي الطريق الدائري للمدينة ويربط المدينة بكافة محاور الطرق والأوتوستراد والأوسطي.