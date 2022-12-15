مزاد سيارات في جمارك القاهرة يحقق 7ملايين و666 ألف جنيه

كشف مصدر جمركي عن عقد مصلحة الجمارك عبر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك السيارات بالقاهرة، جلسة بيع بالمزاد العلني مؤخرا، بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد من السيارات المخزنة بجمارك القاهرة.

وأضاف أنه خلال جلسة المزاد تم إجراء المزاد على عدد 37 لوط سيارات، كما تم سحب لوط واحد، فيما تم البيع النهائى لعدد 22 لوط سيارات.

كما لم يتم بيع عدد 15 من لوط لعدم وجود عطاء، حيث بلغت حصيلة البيع النهائية 7 ملايين و666 ألف و220 جنيه .

يأتي هذا تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و”رواكد المهمل” بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وحسب كراسة الشروط والتي حصلت ” المال ” على نسخة منها، فإن السيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة وتشمل (مرسيدس ومتسوبيشى باجيرو واودى و BMW وتويوتا وجيب جراند شيروكي وهوندا وفورد ولانسر ونيسان وكيا وبورش ودودج درانجو ودايو وكابورليه وأودى وتويوتا بيكب .

و يتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عمولة.