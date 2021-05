مزاد «سوثبي» يعرض أول عملا فنيا برمز رقمي

أعلنت سوثبي، وهي إحدى أقدم وأكبر دور المزادات في العالم إن المزاد الذي ستنظمه خلال الفترة من 3 إلى 10 يونيو المقبل سيضم أول رموز غير القابلة للاستبدال يتم إنشائه على الإطلاق ” –وهو عمل فني يحمل اسم “كوانتم” للفنان كيفن مكوي.

وسيبدأ المزاد من 100 دولار وسيذهب جزء من الأموال التي تم جمعها من البيع إلى مؤسسة “سيفينس”، وهي مؤسسة غير ربحية تدعم الفنانين الرقميين.

وبالنظر إلى أن الفنان بيبل قد حقق بالفعل 69 مليون دولار من إيثريوم فء مزاد كريستي الذي أقيم في مارس الماضي ، يتوقع البعض عوائد باهظة.

وقد باع بيبل، وهو فنان رقمي ، ملف صورة رقمية jpeg نظير 69 مليون دولار من خلال أول مزاد من نوعه في كريستيز.

وتعني الرموز غير قابل للاستبدال أنه يمكن تبديل الأشياء القابلة للاستبدال بأصل من نفس النوع والقيمة بالضبط – العملات التقليدية مثل الجنيه تعمل على هذا النحو، لكن عندما يكون شيء ما غير قابل للاستبدال، فلا يمكن تغييره بهذه الطريقة لأنه فريد من نوعه.

فعلى سبيل المثال في حالة لوحة شهيرة أو بطاقة تداول نادرة – لن يكون هناك سوى نسخة أصلية واحدة، بغض النظر عن عدد النسخ التي تم إنشاؤها، حيث أن NFT هو رمز مميز للتشفير لا يمكن نسخه، والذي يعمل بمثابة شهادة ملكية للعناصر الافتراضية.

كانت سوثبي قد أعلنت مؤخرا أنها ستقبل العملات المشفرة الرئيسية كطريقة دفع جديدة في مزاد قادم.

وقد صرح تشارلز ستيوارت، الرئيس التنفيذي لشركة سوثبي، إن الشركة ستطلق مدفوعات بيتكوين وإيثريوم كجزء من مزادها القادم “Love is in the Air” من الفنان بانكسي.

وأشار ستيوارت في مقابلة أجراها مؤخرا على قناة “سي إن بي سي” الإخبارية الأمريكية إلى أنه سيتم تسهيل طريقة الدفع الجديدة بالشراكة مع كوين بيز، أكبر بورصة عملات مشفرة في الولايات المتحدة.

“Love is in the Air” هو عمل فني مبدع تحت عنوان الاحتجاج لفنان الشارع المقيم في إنجلترا بانكسي. وقد أفادت “سي إن بي سي” أن العمل سيُعرض في مزاد سوثبي للفن المعاصر المسائي في الـ ١٢ مايو في نيويورك.

وستجرى المزايدة على العمل الفني والذي تقدر قيمته ما بين ٣ ملايين دولار و ٥ ملايين دولار، بالدولار الأمريكي، مما يتيح فرصة لدفع المبلغ بالعملات المشفرة.