مزاد جمارك الدخيلة لبيع «بضائع مهمل» يحقق 9 ملايين جنيه

كشف مصدر جمركي بميناء الدخيلة، أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة جلسة بيع بالمزاد العلني الإثنين الموافق 18 يونيو 2023 بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد 173 لوط من البضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بميناء الدخيلة.

وشمل المزاد عددا من البضائع والتي تشمل سيارة مرسيدس برسم الصادر – موتوسيكل وبيتش باجي – أحذية كيماويات – أدوات مائة ومطبخ – علب فارغة – أثاث – أجهزة كهربائية – لعب أطفال – كابلات – ورق – مضخات ولوازمها – مجات خزفية – شاشات – مفروشات – أدوات سباكة – رخام وجرانيت – أجهزة كمبيوتر ولوازمها – شنط جلد صناعي – أخشاب – أقمشة – ماكينات صناعية – براميل – ماكينات تصوير – رفاصات سفن – قطع غيار سيارات – أجهزة ومستلزمات طبية – نجف ولمبات – جلد طبيعي مدبوغ – خيوط.

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد 27 لوط من البضائع المتنوعة بمبلغ 9 ملايين جنيه .

كما تعقد الهيئى يوم الثلاثاء 3 يوليو 2023 بقاعة نادى الجيزة الرياضى شارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 32 لوط سيارات تابعة للعدد من الجهات الحكومية المختلفة.

كما أن تتوزع بين 17 لوط عبارة عن سيارات كهنة بقصر القبة والتابعة لرئاسة الجمهورية، والتي تتضمن العديد من السيارات منها موديلات رينو، وتويوتا كورلا، وشاهين ونيسان وتويوتا بيك اب، ومرسيدس.

كما تشمل المزايدة عددا من السيارات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالغربية والتي تشمل لوط واحد، بالاضافة الى التزايد على عددا من السيارات التابعة للجمعية التعاونية للبترول وتشمل 30 لوط، وهي عبارة عن موديلات فيات، وريتمو وشيفرولية وديهاتسو دوبل كابينة ومازدا، وجميعها بجراج الهايكست شاريع جسر السويس بجوار محطة مترو النزهة.

يأتي ذلك نفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و”رواكد المهمل” بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.