مزادان للتنقيب عن النفط والغاز في المتوسط والأحمر خلال 2018

نسمة بيومي وعمرسالم:قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم ، ان الوزارة تسعى لطرح مزايدتين عالميتين للتنقيب عن النفط والغاز في البحرين المتوسط والأحمر خلال 2018.وأضاف الملا في مؤتمر صحفي اليوم بالأسكندرية، أن المزايدة عالمية للبحث عن النفط والغاز في البحر الأحمر قبل نهاية 201

نسمة بيومي وعمرسالم:

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم ، ان الوزارة تسعى لطرح مزايدتين عالميتين للتنقيب عن النفط والغاز في البحرين المتوسط والأحمر خلال 2018.

وأضاف الملا في مؤتمر صحفي اليوم بالأسكندرية، أن المزايدة عالمية للبحث عن النفط والغاز في البحر الأحمر قبل نهاية 2018، وسنطرح خلال أسابيع مزايدة عالمية للبحث عن النفط والغاز في البحر المتوسط في عشر مناطق أو 11 منطقة.

وأعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مؤخراً إنها تسعى لطرح مزايدة عالمية للبحث عن النفط والغاز بشرق المتوسط ودلتا النيل خلال النصف الثاني من السنة المالية 2017-2018 لكنها لم تعلن عنها.

وفتح اكتشاف إيني الإيطالية للحقل ظُهر في 2015، والذي يحوى احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، الشهية لطرح مزايدات جديدة في إطار سعي مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال هذا العام.

وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول لتسهيل البحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاعات.