مريم أمين: اتفقنا.. مرحلة فاصلة في مشواري المهني والإعلامي

- لا أشغل بالي بالمنافسة بيني وبين زملائنا وكلنا نكمل بعض - ما يهمني هو رصيدي لدى الجمهور وليس في البنك حوار – أحمد حمدي منذ ظهورها على الساحة الإعلامية قبل سنوات، تميزت مريم أمين كإعلامية بذكاء في اختيار أفكار برامجها دائما، حتى لو قدمت برنامجا منوعا أو ترفيهيا مثل "تاراتتا" نجده يحقق

– لا أشغل بالي بالمنافسة بيني وبين زملائنا وكلنا نكمل بعض

– ما يهمني هو رصيدي لدى الجمهور وليس في البنك

حوار – أحمد حمدي



منذ ظهورها على الساحة الإعلامية قبل سنوات، تميزت مريم أمين كإعلامية بذكاء في اختيار أفكار برامجها دائما، حتى لو قدمت برنامجا منوعا أو ترفيهيا مثل “تاراتتا” نجده يحقق نجاحا كبيرا بسبب قدرتها على تقديم البرنامج بمهنية، وفي نفس الوقت بطريقة مسلية وممتعة للمشاهد، وحينما قررت التوجه من التلفزيون للإذاعة كانت أمام محك صعب، وهو المنافسة الساخنة بينها وبين إعلاميين آخرين خاصة حينما تكون في أهم محطة إذاعية في مصر “نجوم إف إم”، كما تؤكد دائما نتائج استطلاع الرأي والشارع، وبرغم ذلك حقق برنامجها الجديد “اتفقنا” على المحطة نجاحا كبيرا ولمس الآلام وهموم الناس.

“المال” التقت مريم أمين، وتحدثت عن برنامجها “اتفقنا” ومدى أهميته بالنسبة لها في مسيرتها الإعلامية، ورأيها في البرامج الأخرى بنجوم اف ام، والمنافسة بين المحطات الاذاعية المختلفة ، ووصفت رايها في برامج التوك شو.. إلى نص الحوار.

“اتفقنا” أعتبره مرحلة فاصلة للغاية في مشواري المهني والإعلامي، فهو لينك وحلقة وصل مباشرة بيني وبين الجمهور المصري”.. هكذا بدأت الإعلامية مريم أمين حديثها لـ”المال”، مؤكدة أنه لا يصح أن تقوم هي بتقييم برنامجها، لكن الناس هم من يجب أن يقوموا بتقييمه، لكنها تشعر مع كل حلقة أن علاقتها بالجمهور والشارع تصبح أقوى، لدرجة أنها كانت تفكر في عمل برنامج آخر لكن نظرا لما لمسته من نجاح “اتفقنا” مع الناس قررت الاستمرار في تقديمه على إذاعة نجوم اف ام، مشيرة الى أن ما يجعل برنامجها قادر على التواصل مع الناس هو أنها تترك مساحة لمستمعيها ليساعدوها في اختيار الموضوعات التي تتحدث عنها في البرنامج.

وأكدت مريم أنها لا تشغل بالها بالمنافسة بين برنامجها “اتفقنا ” وبين البرامج الاذاعية الاخرى في المحطة مثل “تربو” لتامر بشير، و”معاك” في السكة لخالد عليش، و”عيش صباحك” لمروان قدري وغيرهم، مضيفة أن لكل إعلامي وإعلامية طابعا ولونا خاصا، وكل منهم يقدم شي معين للمحطة ، وكلنا نكمل بعضنا البعض ، واسرة المحطة فيها الشقاوة والمراة والموضوعات الاجتماعية بالإضافة أن نجوم إف إم تعتبر المحطة الإذاعية الوحيدة الآن على الساحة التي تعتمد على مذيعيين فقط ولا يوجد فنانون مثلا فيها مثل الإذاعات الأخرى، وكل إعلامي استطاع تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة ومرتبط الجمهور ببرنامجه متمنية النجاح للجميع لان كل إعلامي فيهم مميز في مكانه وبرنامجه.

وأشارت مريم في حديثها إلى أنها واجهت صعوبات منذ فترة في الاستقرار على ما تقدمه للجمهور بعد تقديم برامج مميزة حققت نجاحا كبيرا في الوطن العربي مثل “تاراتتا” وغيره، وذلك لأنها لن تقبل تقديم أي شيء لمجرد التواجد أو المال قائلة: “لا يهمني رصيدي في البنك ان يكون كبيرا بقدر ان يكون رصيدي لدى جمهوري اكبر “وتستطيع ان تقول لا في اوقات كثيرة لو عرضت عليها اموار غير مرضية بالنسبة لها لذلك تاخذ وقتا طويلة يستغرق سنوات حتى تظهر بفكرة برنامج مميزة للناس .

ونوهت أمين إلى أن الإذاعة أصعب بكثير من البرامج التليفزيونية لان فيها اتصال مباشر مع الناس ولاتستطيع معرفة رد فعل شخص معين ، لافتة الى انها لم تتعرض في برنامجها ” اتفقنا ” لمفاجاءت سيئة ابدا فجميعها كانت جميلة منوهة الى ان مافاجئها بدرجة أكبر مآسي الناس وآلامها حينما يتحدثون معها في البرنامج.

ووصفت إذاعة نجوم إف إم هي عبارة عن كوكتيل من كل شيء، بالإضافة أنها ثابتة على مبدأ معين وهي اختيار المذيع الذي تؤمن انه سيكمل الشكل الذي تريد الوصول له مضيفة ان ادارة المحطة راقية وذكية لدرجة ان الامور احيانا تظهر انها غير مرتبة في نوعية البرامج والمذيعين والموضوعات لكن في الحقيقة ان كل شي مرتب بعناية شديدة وكل شي يكون جاهزا قبل العرض والاذاعة وكيف يمكن التطوير والتقدم وذلك هام للغاية ان نعمل في منطومة جيدة مثل نجوم اف ام .

ولفتت أيضا إلى أن المنافسة بين المحطات الاذاعية الفترة الاخيرة اصبحت ساخنة جدا وذلك شيا مميزا لكن الاهم ان يكون المحتوى المقدم فيها يليق بمصر حاليا حتى لو تم تقديم فنا او منوعات او شيئا بسيطا لكن يجب ان يكون لائق بالمصريين وبلادنا في الاونة الحالية مشيرة انها احيانا تستمع لاامور على الهواء وتقول لنفسها ” معقول احنا فتحنا الهواء عشان نقول الكلمتين دول ” وتشعر بصعوبة بالغة في تقبل هذه الامور وتضع نفسها حينها مكان المستمع وهل يمكن ان يتقبل مايقال على الهواء لو كان امرا لايليق به وبنا كمصريين مؤكدة كل اعلامي يرى مايقدم من وجهة نظر مختلفة والمنافسة مطلوبة لاسيما انها تطرح دماء جديدة دائما في الإعلام.

ونوهت أمين إلى برامج التوك شو تستلزم متابعة حدث ساخن في البلاد حتى لو كان صادما فذلك دور هذه البرامج وأنها تتعرض لنفس الموقف لو كانت تقدم برنامجها وهناك شهداء ماتوا مثلا فلا يمكن حينها إذاعة أغنية مثلا في الحلقة، لافتة أيضا إلى الكآبة أصبحت متزايدة بسبب كثرة هذه البرامج في الإعلام وفي الحقيقة مهم أن يتم رصد إيجابيات مثلما نرصد ونبرز المشاكل والأزمات وهناك إعلاميون يقومون بعمل هذه المعادلة بشكل جيد وآخرون مصنفون لتقديم توك شو فقط حتى لو كان كئيبا دائما.

وكشفت أمين أنها مستمرة في العمل مع نجوم إف إم لأنها تشعر أنه بيتها وأسرتها الثانية، واللغة واحدة، وفيها تفاهم وهارموني بينها وبين القائمين على المحطة.





