«مريض نفسي» ينهي حياة صاحب مزرعة في المنيا

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات العثور على جثة شخص في محافظة المنيا، بعدما تلقى مركز شرطة مطاي بمديرية أمن المنيا بلاغًا من إحدى المستشفيات، عن استقبالها جثة مالك مزرعة -مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق بالمنيا- وبها جرح طعني بالصدر.

وبالانتقال والفحص وسؤال نجل المتوفي، والذي اتهم عاطل بالاعتداء على والده بسلاح أبيض سكين، وإحداث إصابته التي أودت بحياته، وذلك أثناء تواجده أمام المزرعة خاصته.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، وباستهدافه أمكن ضبطه.

وعثر بحوزته على الأداة المستخدمة في إرتكاب الواقعة وتعذر استجوابه، وبسؤال شقيقة المتهم قررت أن شقيقها يعاني من مرض نفسي منذ فترة ويتردد على إحدى المصحات للطب النفسي للعلاج.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.