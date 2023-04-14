«مريض نفسي ذبحه أثناء اللعب».. حل لغز العثور على جثمان طفل بمحل حلاقة في الشرقية

توصلت تحقيقات أجهزة البحث الجنائي إلى حل لغز قتل طفل عقب العثور على جثمانه داخل محل حلاقة في محافظة الشرقية، وبها جرح ذبحي في الرقبة، بعدما اتضح أن شخص يعاني من مرض نفسي ارتكب الواقعة أثناء اللعب مع الطفل.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الجاني، وتجرى معه التحقيقات لمعرفة سبب الواقعة، حيث أن الدافع حتى الآن لم يعترف به المجني عليه.

كان قسم شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية ، قد تلقى بلاغًا من شخص عن عثوره على جثة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، داخل محل حلاقة الخاص به الكائن بالطابق الأرضي بمنزله، عقب عودته للمحل وترك بابه مفتوح، وبها جرح ذبحي بالرقبة، وعثر بجوار الجثة على سلاح أبيض.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الشرقية، ومن خلال التعامل الفني أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة، شقيق زوجة المُبلغ -مقيم بذات الناحية- يعانى من اضطرابات ذهنية وسبق حجزه بمستشفى للصحة النفسية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته قرر باصطحابه المجني عليه للمحل المشار إليه أثناء لهوه أمام منزل المُبلغ، وارتكب الواقعة دون أن يبرر أسباب لذلك.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.