مرور مطروح تضبط 32 ألف مخالفة خلال 4 أشهر

تكثيف لجان الكشف على متعاطي المخدرات للسائقين معتز محمود أعلن العميد أحمد السنطاوي، مدير إدارة مرور مطروح، أن الحملات المرورية الموسعة أسفـرت عن ضبط 32609 مخالفات مرورية، خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2018، وضبط 17 دراجة بخارية و"تروسيكل" وبتش…

تكثيف لجان الكشف على متعاطي المخدرات للسائقين





معتز محمود

أعلن العميد أحمد السنطاوي، مدير إدارة مرور مطروح، أن الحملات المرورية الموسعة أسفـرت عن ضبط 32609 مخالفات مرورية، خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2018، وضبط 17 دراجة بخارية و”تروسيكل” وبتش باجي دون لوحات معدنية.

من جانبه شدد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، على ضرورة استمرار التواجد المروري وتكثيف الحملات بكل أنحاء مدينة مرسي مطروح والساحل الشمالي والطرق السريعة.

ووجّه محافظ مطروح علي بذل المزيد من الجهد لرجال المرور لضبط المخالفات لفرض وتحقيق السيطرة والانضباط المروري على جميع محاور المدينة؛ لضبط السيارات المخالفة لقانون المرور والمبلَّغ بسرقتها.