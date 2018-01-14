مرور القاهرة يرفض ترخيص سيارات أوروبية موديل 2018

❏ تحرير شكاوى بجهاز حماية المستهلك والجمارك تؤيد موقف الشركات أحمد نبيل وأحمد شوقىعلمت «المال» أن جميع وحدات المرور التابعة لمحافظة القاهرة تتعنت فى ترخيص عدد من السيارات المستوردة من أوروبا بموديلات 2018 بدعوى أن الشحنات المستوردة تخص موديلات العام الماضي، رغم قيام وحدات مرور ا

❏ تحرير شكاوى بجهاز حماية المستهلك والجمارك تؤيد موقف الشركات

أحمد نبيل وأحمد شوقى

علمت «المال» أن جميع وحدات المرور التابعة لمحافظة القاهرة تتعنت فى ترخيص عدد من السيارات المستوردة من أوروبا بموديلات 2018 بدعوى أن الشحنات المستوردة تخص موديلات العام الماضي، رغم قيام وحدات مرور الجيزة بترخيص نفس الشحنات من السيارات بموديلات العام الحالي.

قال أحد موزعى السيارات الأوروبية، فضل عدم ذكر اسمه، إن الشركات ليست طرفاً فى مشكلة “الأكواد”، موضحا أن أساس المشكلة تكمن فى أن السيارات تم إنتاجها من المصانع الأم أواخر 2017 وتحمل أكوادا لشاسيهاتها بتواريخ الإنتاج، وهو الأمر الذى دفع المرور التابع لمحافظة القاهرة بالتمسك بتراخيص العام الماضى.

وأضاف أن موديلات العام الجديد دائما ما تطرح قبل نهاية كل عام فى جميع الدول، كما ،ن خطابات الإفراج الجمركى تؤكد أن موديلات تلك السيارات خاصة بالعام الحالى.

وأوضح أن الشركات قد خاطبت مصلحة الجمارك، والتى أكدت مرة أخرى أن تلك الشحنات وأرقام شاسيهات السيارات تخص موديلات 2018، كاشفا عن أن تلك الأزمة فى طريقها للحل نهائيا.

ويشار إلى أنه بعد معاناة عدد من المستهلكين المتضررين من الأمر حرر بعضهم شكاوى ضد الشركات التى قامت ببيع تلك السيارات داخل جهاز حماية المستهلك لحفظ حقوقهم فى التراخيص بموديلات العام الجديد أو استبدال السيارات؛ لكن الشركات وعدت بحل المشكلة.