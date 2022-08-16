مروان موسى يطرح أغنيته الجديدة «سنيتش» من ألبومه المقبل (فيديو)

طرح مطرب الراب الشهير مروان موسى الساعات الأخيرة أغنيته الجديدة “سنيتش”، وهي ضمن أغنيات ألبومه الجديد “فلوريدا دارك مود”، والأغنية.

يذكر أن مروان موسى يعتبر من أشهر مطربي الراب في مصر حاليا بجانب ويجز وعفرتو، وتحظى حفلاته دائما بإقبال جماهيري كبير.

بدأ مروان موسى مشواره الفني قبل حوالي ثلاث سنوات تقريبًا بطرحه لعدد من الأغاني «السينجل»، منها «اللي نسيته»، «زازو»، «سينمائي»، وغيرها من تراكات الراب الأخرى، وحقق شهرة واسعة خلال العام الماضي، بعد طرحه لأغنية «نهاية العالم»، ومن بعدها «البوصلة ضاعت»، ثم «شيراتون».

ويعد أول «رابر» مصري يطلق ألبوما غنائيا، وذلك بعدما طرح ألبوم «فلوريدا» الذي يضم حوالي 12 أغنية، على كافة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.