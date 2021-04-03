مروان محسن ومحمد شريف يقودان هجوم الأهلي أمام المريخ السوداني

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق الأول الذي يستعد لمواجهة المريخ السوداني في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف

خط الوسط: عمرو السولية، ديانج، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: محمد شريف، مروان محسن، جونيور أجايي