مروان السماك: تحسن أسعار النوالين بدعم من تعافي النمو العالمي

السيد فؤاد:من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحسن فى أسعار نقل البضائع البحرية «النوالين» بما يساهم فى تعويض خسائر التي تحملتها الخطوط الملاحية الفترة الماضية نتيجة ركود حركة التجارة العالمية، وفقاً لما كشف عنه مروان السماك رئيس لجنة النقل بالجمعية المصرية الأمريكية، مؤكداً أن تلك الات

السيد فؤاد:

من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحسن فى أسعار نقل البضائع البحرية «النوالين» بما يساهم فى تعويض خسائر التي تحملتها الخطوط الملاحية الفترة الماضية نتيجة ركود حركة التجارة العالمية، وفقاً لما كشف عنه مروان السماك رئيس لجنة النقل بالجمعية المصرية الأمريكية، مؤكداً أن تلك الاتجاهات مدعومة بتعافى النمو العالمى.

وقال، رئيس لجنة النقل بالجمعية المصرية الأمريكية، عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، ووكيل خط ميدلفيانت الألمانى، إن هناك العديد من التغيرات التى حدثت بالسوق الملاحية العالمية، أثرت على السوق المحلية، على رأسها الاندماجات والاستحواذات بين الخطوط الملاحية العالمية مؤخرًا.

مؤكداً أن تلك الاندماجات أصبحت محلَّ اهتمام السوق الملاحية المحلية، خاصة أن مصر دولة غير مالكة للسفن، وتسبب ذلك فى نقد أن بعض الشركات أدوارها.

ولفت إلى أن الاندماجات كان سببها الخسائر التى تعرضت لها الخطوط خلال الأعوام الماضية، ولا سيما أن معظمها يعتمد على السفن الضخمة، فى وقتٍ انكمشت فيه التجارة العالمية منذ عام 2008، ومن ثم أصبح الاندماج أحد الحلول لاستكمال نشاطها.

وأوضح السماك أن العديد من الخطوط المنافِسة لبعضها اندمجت، كالخطوط الصينية واليابانية، ومؤخرًا خط الـ«هاباج لويد» الألمانى الذى استحوذ على الخط العربى، كما أن معظم الخطوط العالمية أصبحت تعتمد على نفسها فى العديد من الأنشطة، بما نتج عنه تضاؤل دور الوكيل الملاحى المحلى.

وأضاف أن تسهيل الإجراءات ودخول شركات كبيرة متعددة الجنسيات واتباع ما يُعرف بسلاسل الإمداد واستخدام تكنولوجيا المعلومات، نتجت عنها سيولة فى انتقال المعلومات والبضائع على السواء، مما أسهم فى انخفاض أعداد ملاك السفن «الخطوط الملاحية» مع كِبر أحجامهم وتغير السوق، كما ظهر مرحلو بضائع «وكلاء الشحنة» تابعون مباشرة لشركات الاستيراد والتصدير.

ونوّه بأن تلك التغيرات أدت إلى تآكل دور الوكيل الملاحى المحلى، علاوة على وجود نمو كبير بنشاط الحاويات بعد تحوية البضائع العامة على حساب البضاعة التقليدية.

وتابع: أن أسعار النوالين العالمية لم تصل بالخطوط الملاحية لـ«الربحية»، فى الوقت الحالى ومن ثم فالاستثمارات الخاصة بها لم يكن لها عائد مناسب فى ظل عدم قدرتها فى الحصول على تمويل، وعلى المدى المتوسط سيكون معدل استثماراتها وتنميتها أقل.

ولفت إلى أن حركة المنافشة بين الخطوط الملاحية تراجعت، ومن المتوقع أن يساهم ذلك فى تحسن أسعار النوالين بما يساهم فى الحد من الخسائر التي تعرضت لها تلك الشركات، وأفاد السماك بأن العامين الماضيين شهدا انخفاض حجم أعمال التوكيلات الملاحية بصورة كبيرة، وخسارة بعض الوكلاء خطوطهم التى كانت تقوم بخدمتها، ولم تستطع تعويضها.

وفى سياق متصل أكد مروان أن قرار تعويم سعر صرف الجنيه أمام الدولار ساهم بشكل كبير فى تشجيع الصادرات المصرية ولكن دفع الحركة التصديرية التى تخدم حركة السفن مرهونة بزيادة الإنتاج والقدرة على اختراق الأسواق العالمية، منوهًا بأهمية زيادة الرقعة الزراعية فهناك نمو كبير مؤخرًا فى تصدير الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى أهمية الحد من المعوقات أمام المصنِّعين المحليين من توفير أراضٍ صناعية وترفيقها، خاصة بعد أن حُلّت مشكلة الطاقة للقطاع الصناعى مؤخرًا.

وأشاد رئيس لجنة النقل بالجمعية المصرية الأمريكية بقدرة مصر على دخول منظومة التجارة العالمية من خلال محور قناة السويس، والذى بدأت فيه بقوة خلال المرحلة الأخيرة، رغم وجود تحديات تواجهها فى هذا الشأن، من حيث المنظومة الضريبية، وسهولة دخول السوق والخروج منها، وتنافسية الموانئ- والاقتصاد المصرى بوجه عام- للموانئ والأسواق العالمية.

وأضاف أن القرارات الأخيرة التى أصدرتها الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تعد جيدة، إلا أنه من المبكر الحكم عليها حاليًّا، وننتظر أن يجنى ميناء شرق بورسعيد عوائد تلك القرارات فى القريب العاجل.

ويشار إلى خطوط ملاحية كانت قد غادرت ميناء شرق بورسعيد حجة ارتفاع الأسعار، قامت هيئة قناة السويس مؤخراً بمنح السفن حوافز تشجيعية للسفن العابرة.

وألمح السماك إلى أن الخطوط الملاحية لا تترك ميناء بسهولة، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافى للميناء ليس الفيصل الوحيد فى جذب الخط، فالتكاليف واستقرارها تلعب دورًا مهمًّا فى هذا الشأن، بالإضافة إلى الخدمات التى يحصل عليها الخط الملاحى.

وأكد السماك أن الزيادة التى تمت على خدمات الموانئ كانت السبب الرئيسى فى هروب الخطوط الملاحية، رغم أنها أخذت وقتًا طويلًا حتى تخرج من الميناء، وحاليًّا يتم اتخاذ العديد من الإجراءات لعودتها مرة أخرى.

وأشار السماك إلى أن مصر فى حاجة لإقامة محطات حاويات جديدة لاستيعاب الطلب الكبير على البضائع فى ظل الزيادة السكانية المطردة التى كشف عنها التعداد السكانى الأخير، حيث تجاوز عدد سكان مصر الـ 100 مليون نسمة.

وذكر السماك أن موانئ الإسكندرية تحتاج لزيادة فى طاقتها من الحاويات والبضائع المتخصصة، بالإضافة إلى محطة دمياط للحاويات الثانية، وهى من أهم المحطات التى تحتاج إليها السوق المصرية، خاصة بعد أن قامت الهيئة مؤخرًا بتكريك الممر الملاحى لها إلى 16 مترًا، كما أن منطقة شرق بورسعيد تحتاج لطاقات إضافية فى الحاويات، خاصة أنه سيشهد نموًّا كبيرًا بعد تشغيل الأنفاق خلال المرحلة المقبلة، فى الوقت الذى شهد فيه الميناء حالة من العزلة عن مصر بعد غلق كوبرى السلام.

وفى سياق متصل طالب السماك بفتح باب التخزين أمام شركات القطاع الخاص بميناء الإسكندرية، والذى يتمتع بخصوصية فى هذا النشاط، وكانت تقوم شركة المستودعات العامة المصرية التابعة لقطاع الأعمال باحتكار النشاط، إلى أن تم منحه لإحدى شركات القطاع الخاص للقيام به خلال السنوات الماضية، ومؤخرًا تم إلغاء رخصة عمل الشركة الخاصة بما يمثل عودة لاحتكار النشاط مرة أخرى.

وتابع أن شركة المستودعات العامة المصرية تقوم حاليًّا بالنشاط لصالح الهيئة، مطالبًا بضرورة حصول الشركات الخاصة على رخص تخزين بالميناء.

وأشار السماك إلى أن فتح باب التخزين أمام القطاع الخاص سينتج عنه قيمة مضافة خاصة أنه مع دخول لاعبين جدد ستنخفض أسعار التخزين بالميناء وبالتالى تخفيف الأعباء على المستهلكين.

وأوضح أن دخول شركات جديدة فى نشاط التخزين سينتج عنه ربط بين منظومة الشحن والتفريغ والتخزين، كما أن شركات الشحن والتفريغ يمكنها محاسبة العميل بفاتورة موحدة بدلًا من حساب عملية الشحن والتفريغ بفاتورة، والتخزين بفاتورة أخرى.

وطالب السماك أيضاً بضرورة وجود محطات متخصصة فى الموانئ المصرية، وليس مجرد أرصفة، مشيرًا إلى أن الموانئ العالمية حاليًّا تُدار من خلال محطات متخصصة لكل نشاط على غرار محطات الحاويات.

وقال أن هناك بوادر جيدة لإقامة محطات متخصصة حيث نجح ميناء الإسكندرية فى توقيع عقد محطة للصب السائل، وأخرى للصب الجاف غير النظيف، كما أن مخطط ميناء شرق بورسعيد يعتمد على المحطات وليس مجرد أرصفة لغرض معين.

وفى نفس السياق أشار السماك إلى أن معدلات الشحن والتفريغ منخفضة فى مصر؛ بسبب عدم وجود أوناش ضخمة لكل نشاط، واتباع نظام المحطات البحرية يمكن أن يسهم فى زيادة كفاءة وأداء الموانئ المصرية، رغم عدم ضخامة الاستثمارات المطلوبة كمحطات الحاويات.

وذكر أنه على سبيل المثال بأن ميناء الإسكندرية من موانئ الجيل القديم، وقرار الخوض فى تعميق أرصفته من أهم الخطوات التى تم اتخاذها مؤخرًا، كما أن مشروع محطة متعددة الأغراض، بالميناء والذى سيتم تنفيذه مع الجانب الصينى تم التوصية به من قِبل هيئة التعاون اليابانية «جايكا» منذ أكثر من 30 سنة.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية أن نجاح مشروع «المحطة متعددة الأغراض» مرهون بزيادة الغاطس لميناء الإسكندرية من 12– 18 مترًا، ليتواكب مع الأجيال الجديدة للسفن العملاقة.

وطالب بضرورة تقوية حاجز الأمواج الخاص بميناء الدخيلة؛ وذلك لتقليل فترات غلق الميناء، كذلك لا بد من التطوير فى القاطرات، علاوة على لنشات الإرشاد حتى يمكنها تقليل مخاطر خروج المرشدين للسفن بمنطقة الانتظار خارج الميناء، عندما يكون الموج مرتفعًا وهو من أهم أسباب صعوبة دخول السفن للميناء فى فصل الشتاء.

ورحب بتوجه هيئة ميناء الإسكندرية بزيادة السعات الخاصة بالصب النظيف والحبوب، بطرح محطة للصب النظيف، مشيرًا إلى أن هناك زيادة مرتقبة فى الاستيراد وكذلك تصدير الحاصلات الزراعية، لافتًا إلى أن مصر تواجه مشكلة فى التخزين، خاصة أن الحبوب لها دورات زراعية، ففى بعض الأحيان يكون متوفرًا وبسعر منخفض، وفى أحيان أخرى يواجه عدم وفرة وبسعر مرتفع، مؤكدًا ضرورة وجود مشروعات تخزين يمكن من خلالها التغلب على تلك المشكلة، خاصة أننا مستوردون للحبوب.

وأكد السماك أن الخطة التى تم وضعها لتكون مصر من الدول المحورية فى تخزين الحبوب بميناء دمياط الذى تبنّته وزارة التموين لفترة طويلة، كانت خطة طموحًا وجيدة، وملف أمن غذائى واقتصادى لمصر شديد الأهمية.

وطالب بعدم الاقتصار على المحطات والتخزين، بل لا بد من جذب البورصات السلعية العالمية لمصر، خاصة أن مصر كان لديها بورصات فى القطن والبصل فى أوقات سابقة إلا أنها لم تعد موجودة، ولا بد من تطبيق أحدث التقنيات العالمية فى هذا الشأن.

ولفت إلى أنه كان هناك مخطط قبل ذلك لإنشاء مراكز لوجستية على مستوى الجمهورية، إلا أن هذا الملف يواجه مشكلة، وهى عدم وجود جهة وحيدة مسئولة عنه ومشتت بين العديد من الجهات ولا يُعرَف له أب شرعى، فوزارة التموين تتحدث عن مناطق ومراكز لوجستية، وكذلك وزارة الصناعة والتجارة تتحدث عن أخرى بالمناطق الصناعية، كما أن وزارة النقل تتحدث عن مناطق لوجستية وموانئ جافة.

وأشار إلى أنه بعد إنشاء جهاز تنظيم الاتصالات تم عقد اجتماع بين المدير التنفيذى له فى ذلك الوقت «المهندس علاء فهمي» ومسئولى النقل البحرى وغرف الملاحة، لندرس كيف نظّم هذا الجهاز قطاع الاتصالات، وكيف يمكن إنشاء جهاز مماثل له فى النقل البحرى واللوجستيات.

وأوضح أن الجهاز الذى ينظم قطاع اللوجستيات يمكن أن يتكون من ثلاث جهات، الأولى هى الجهات الحكومية التنفيذية، والثانية المستخدمون، والثالثة الأجهزة الرقابية والتنفيذية، ويدرس الجهاز العرض والطلب ويدير «المرافق التى تمتلكها الدولة من طرق وأرصفة وموانئ» وكيفية استخدامها ومتى يتم منح ترخيص جديد لأى خدمة فى النشاط، ومتابعة تنفيذ الرخصة وسعر الخدمة المقدمة، وهو ما يتم بقطاع الاتصالات حاليًّا.

وفى سياق أخر وأوضح أن شركات الحاويات تستهدف إعادة النظر فى تعريفة التداول خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها تقوم بالتحصيل بالدولار، أو بالسعر العادل له بما يساهم في زيادة حركة التداول وجذب عملاء جدد.

وذكر أن أصحاب البضائع هم الذين يتحملون مصاريف السداد الخاصة بالشحن والتفريغ بالعملة الصعبة بالنسبة للشركات الأجنبية التى تقوم بتحصيل رسومها بالدولار، لذا فإن الفجوة للعملة الصعبة تزيد.

وطالب السماك بضرورة تفعيل قرار وزير النقل بشأن إنشاء الغرفة المركزية، والتى من شأنها العمل على تحسين مناخ العمل الملاحى، ولا سيما أن القرار به جميع غرف الملاحة، بعيدًا عن وجود أى صراعات داخلها، خاصة أن المجتمع الملاحى يعد مترابطًا بشكل كبير.

ونوّه السماك بأن مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية برئاسة محمد مصيلحى يعمل بشكل جماعى، واستطاع أن يضع الغرفة فى مكانها الصحيح، حيث انطلق بها للمحافل الدولية.