مرموش عاشر المصريين في تاريخ الدوري الألماني

علي المصري أتم نادي وادي دجلة، إجراءات انتقال مهاجمه الشاب عمر مرموش، إلى نادي فولفسبورج الألماني، لمدة خمسة مواسم، بدءا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 400 ألف يورو، مع نسبة من إعادة بيع اللاعب، ليصبح عاشر المحترفين المصريين في البوندزليجا. وأعلن أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لفريق واد

علي المصري

أتم نادي وادي دجلة، إجراءات انتقال مهاجمه الشاب عمر مرموش، إلى نادي فولفسبورج الألماني، لمدة خمسة مواسم، بدءا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 400 ألف يورو، مع نسبة من إعادة بيع اللاعب، ليصبح عاشر المحترفين المصريين في البوندزليجا.

وأعلن أحمد حسام “ميدو”، المدير الفني لفريق وادي دجلة، انتقال المهاجم الصاعد “18 عاما”، إلى النادي الألماني، بعدما كان ميدو صاحب قرار تصعيد مرموش للفريق الأول بوادي دجلة، واستعان به في بعض مباريات الدوري بجانب مشاركته مع منتخب الشباب مواليد 1997 في بطولة الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، في شهر فبراير الماضي.

وكان هاني رمزي نجم الكرة المصرية السابق والمدير الفني الحالي للاتحاد السكندري، أبرز المحترفين المصريين في الدوري الألماني،وقضي 12 عاما هناك، ودافع عن ؛ندية فيردر بريمن وكايزر سلاوترن و ساربروكن.

وزامل سمير كمونة، هاني رمزي صفوف كايزر سلاوترن، قبل أن يرحل للدوري الترك، فيما خاض محمد عمارة، تجربة مع هانزا روستوك، برفقة ياسر رضوان.

ولعب محمد زيدان، لفيردر بريمن، الذي انتقل اليه معارا من ميتلاند الدنماركي، قبل أن ينضم نهائيًا إلى بريمن،بعد تألقه، قبل أن يرحل لماينز، ثم إلى هامبورج، قبل الانتقال لبوروسيا دورتموند، ثم العودة إلى ماينز، وإنهاء مسيرته في البوندزليجا بعد 7 سنوات كاملة.

ولعب أحمد صلاح حسني في صفوف شتوتجارت، ورحل بعدها إلى جينت البلجيكي، فيما خاض محمد عبد العظيم “عظيمة” عدة تجارب مع فرق ألمانية، مثل كولن، وأولدينبرج، وأرمينيا بيلفيلد.

وكانت هناك أيضًا بعض التجارب القصيرة، البعيدة عن النجاح، مثل عبد الله جمعة مع يونيون برلين، وجمال حمزة مع ماينز، بجانب عمرو طارق مع فولفسبورج.