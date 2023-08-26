مركز ومدينة العلمين يقرر سحب 58 قطعة أرض بمدينة العلمين وسيدي عبدالرحمن

قرر المهندس مسعد عبدالهادي رئيس مركز ومدينة العلمين بمحافظة مطروح سحب عددا من الاراضي الفضاء بمزاد العلمين رقن 1 ، و2 وكذا مزاد سيدي عبدالرحمن 1 و 2 .

وحسب منشور صادر عن مركز مدينة العلمين، فان تلك الاراضي التي تم حصرها بأعمال اللجنة المشكلة بقرار محافظ مطروح رقم 37 لسنة 2023 والتخفظ عليها لصالح المحافظة، وذلك لحين التصرف بشأنها بمعرفة المحافظة.

كما تضمن القرار التحفظ على عدم استصدار أي تراخيص بناء أو إقامة أي مباني عليها أو التعامل عليها بأي شكل من الاشكال.

وتتضمن تلك القطع الفضاء التي سيتم سحبها، القطاع 14 و 36 و 48 و 60 و 91 والتي كانت ضمن مزاد العلمين رقم 1.

أما الاراضي التي كانت بمزاد العلمين رقم 2 فشملت القطع رقم 109 ، و113 و 119 و 120 و 135 و 143 و 147 و 148 و 168 و 204 و 209 و 214 و 217 و 219 و 226 .

كما تقرر سحب عددا من القطع الخاصة بمزاد سيدي عبدالرحمن رقم 1 وذلك للقطع 1 و 3 و 6 و 7 و 8 و 9 و 12 و 13، بالاضافة الى القطع ارقام 42 و 57 و 68 و 69 و 89 و 94 و 95 و 120 و 121 و 122 .

أما بالنسبة للقطع الخاصة بمزاد سيدي عبدالرحمن رقم 2 فشمل القطع 258 و 262 و 264 و 265 و 266 و 268 و 269 و 283 و 284 و 285 و 289 و 291 و 294 و 299 و 301 و 307 و 313 و 316 و 317 و 322 .

وتقع مدينة العلمين شرق محافظة مرسى مطروح، كما أنها تتبعها إداريًا أيضًا، ويفصل بين المحافظة والمدينة الجديدة مسافة قد تبلغ ساعتين ونصف.

وقامت الادارة العامة للتخطيط العمراني بمحافظة مطروح منتصف أغسطس الجاري، بعقد اجتماع مع شركاء التنمية بمدينة العلمين من المواطنين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات الاهلية والادارات التنفيذية للاجتماع لمناقشة تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة العلمين طبقا لنص المادة رقم 14 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 .