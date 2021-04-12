مركز هندسة البرمجيات يمنح «فيكسيد سليوشنز» شهادة اعتماد الجودة العالمية «CMMI»

أعلنت المجموعة الوطنية “فيكسيد سليوشنز” المتخصصة في حلول التحول الرقمي وأمن المعلومات، عن حصولها على اعتماد CMMI DEV / ML2 V2.0، من «مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات» “Yيتيدا”، وبذلك تصبح «فيكسيد سليوشنز» أول شركة برمجيات تحصل على أحدث إصدار للمستوى الفني الثاني من الاعتماد الدولي في مصر.

ويعد نموذج استحقاق الجودة المدمج “CMMI” من أهم تقييمات وشهادة اعتماد الجودة العالمية في مجال البرمجيات حيث يقوم بتحديد مدى نضج الشركات العاملة في مجال تطوير البرمجيات، كما يُعد دليلًا على توافق الشركات الحاصلة عليه مع معايير الجودة الأمريكية في هذا المجال.

وقال المهندس محمود توفيق، الرئيس التنفيذي لشركة “فيكسيد سليوشنز”، إن الشركة بالتعاون مع المركز بصفته شريكًا استراتيجيًا لمعهد البرمجيات الأمريكي “CMMI Institute” وجهة معتمدة دوليًا لتقديم خدمات التقييم الخاصة بنموذج استحقاق الجودة المدمج، تمكنت الشركة من بناء إطار قياس وتحليل قوي لتقييم ورصد أهداف العمل المحددة، مشيرا إلى أن الشركة حققت جودة منتجات عالية وأهدافا إنتاجية مثبتة والتي تنعكس في درجة متزايدة من مدى رضا العملاء”.

وأوضح توفيق، أن شركة “فيكسيد سليوشنز” تقدم استشارات وحلول أمن المعلومات والأمن السيبرانى بأعلى المعايير الدولية، لكافة عملائها في مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، وروسيا والمملكة المتحدة، مؤكدا أن هناك سعيا دائما لحماية موارد العملاء من خلال خدمات استشارية أمنية متميزة.

وأشار توفيق إلى أن “فيكسيد سليوشنز” تهتم بمحورين مهمين، وهما خدمات التحول الرقمي، وتقديم حلول تكنولوجية تتوافق مع المعايير العالمية، وكذلك خدمات الأمن السيبراني التي تقدمها الشركة، لافتا إلى أن هذه الخدمات، تتم بالاعتماد على كوادر مصرية شابة ومبدعة، لديهم خبرات واسعة في مجال تطوير البرمجيات وأمن المعلومات، وهو ما يميز الشركة.