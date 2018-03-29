مركز ممولى المهن الحرة: نقلنا 1561 ملفا ضريبيا من المأموريات الجغرافية

شحاتة: عدد الإقرارات المقدمة 491 إقرارًا حتى اللحظة مها أبو ودن كشف ماهر شحاتة، رئيس أول مركز ضريبى لكبار ممولى المهن الحرة، وهو المركز الذى تم إنشاؤه هذا العام ويستقبل خلال موسم الضرائب الحالى أول دفعة من الإقرارات، أن مصلحة الضرائب نقلت 1561 ملفا ضريبيا لكبا

شحاتة: عدد الإقرارات المقدمة 491 إقرارًا حتى اللحظة





مها أبو ودن

كشف ماهر شحاتة، رئيس أول مركز ضريبى لكبار ممولى المهن الحرة، وهو المركز الذى تم إنشاؤه هذا العام ويستقبل خلال موسم الضرائب الحالى أول دفعة من الإقرارات، أن مصلحة الضرائب نقلت 1561 ملفا ضريبيا لكبار ممولين ما بين فنانين وإعلاميين وأطباء ومحامين إلى مركز كبار ممولى المهن الحرة.

وأشار، فى تصريحات خاصة، لـ”المال”، فى الساعات الأخيرة من موسم تسليم إقرارات الأفراد أنه تم إنشاء مركز كبار ممولى المهن الحرة بناء على طلب من الممولين؛ من أجل مزيد من الدقة فى المحاسبة الضريبية لهم.

وقال إن مصلحة الضرائب تعد حاليًّا خطة متكاملة لحصر باقى ملفاتهم، مشيرًا إلى أنه تم، حتى اللحظة، تسليم 491 إقرارًا ضريبيا لكبار الممولين، وسيتم مد العمل إلى الأحد بدلًا من السبت، ومد ساعات العمل بدلًا من الساعة السادسة حتى الساعة الثامنة أو العاشرة إذا استلزم الأمر .

وينتهى موسم الإقرارات الضريبية الخاص بالأفراد نهاية مارس من كل عام، إلا إن تزامن هذا اليوم مع إجازة السبت دفعت مصلحة الضرائب لمد العمل حتى الأحد؛ الأول من أبريل.

وموسم تسليم إقرارات الأفراد هو الموسم الذى يبدأ مطلع يناير من كل عام، ويتيح لكل الممولين من الأفراد فى كل المهن والأنشطة تسليم إقراراتهم إلى مصلحة الضرائب مشفوعة بقيمة الضرائب المقدرة عليهم.

وتوقع شحاتة زيادة كبيرة فى الحصيلة الضريبية، بعد إنشاء المركز بسبب الدقة فى محاسبة كبار المهنيين.

كانت حصيلة ضرائب المهن الحرة أحد أفرع الضريبة التى تسبب مشكلات فى مصلحة الضرائب بسبب تدنيها، وهو ما دفع وزارة المالية لتبنّي فكرة نقل ملفات الكبار منهم فى مركز متخصص يضم كفاءات متميزة فى العمل الضريبى، على غرار مركز كبار الممولين الخاص بضرائب الدخل.