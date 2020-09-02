مركز معلومات الوزراء يحصد جائزة ستيفي الشرق الأوسط البرونزية للابتكار

تم وصف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء في مصر بأنه مركز فكري متميز يعمل في مجال دعم اتخاذ القرار

حصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء على جائزة “ستيفي الشرق الأوسط” البرونزية للابتكار في مجال إدارة التكنولوجيا والتخطيط والتنفيذ. وحصل المركز على الجائزة؛ تقديرًا لقيامه بتطوير تطبيق الهاتف المحمول “في خدمتك”.

ونوّه مركز دعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بأن جائزة ستيفي الشرق الأوسط هي إحدى برامج جوائز ستيفي المتعددة التي يصبو للحصول عليها العديد من المؤسسات العاملة في قطاع الأعمال.

وفي فيديو إعلان فوز المركز بالجائزة تم وصف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء في مصر بأنه مركز فكري متميز يعمل في مجال دعم اتخاذ القرار، وينظم ندوات ومؤتمرات وورش عمل وبرامج تدريبية.

ورحب أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس المركز، بالجائزة وقبولها نيابة عن كل فريق العمل بمركز المعلومات.

وقال أسامة الجوهري إن المركز هو أحد المراكز الفكرية الرائدة في مجال دعم اتخاذ القرار، فضلًا عن قيامه بتوفير البيانات والمعلومات وكذلك المشاركة في التطور التكنولوجي.

وتقدم بالشكر لجوائز ستيفي الشرق الأوسط على ترشيح المركز لجائزة الابتكار في مجال إدارة التكنولوجيا والتخطيط والتنفيذ.

وتم التنويه إلى أن جائزة ستيفي تضم 8 فئات مختلفة، منها جائزة ستيفي الشرق الأوسط.

وتضم قائمة الفائزين بجوائز ستيفي السابقة العديد من الشركات العالمية. تتويجًا لمجهودات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار – بمجلس الوزراء حصل المركز على جائزة "ستيفي الشرق الأوسط" البرونزية…Gepostet von ‎مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء – مصر‎ am Mittwoch, 2. September 2020

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