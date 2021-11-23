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مركز معلومات الزراعة: شكل مناخ مصر تغير ولابد إعادة تأهيل البنية التحتية في المدن الساحلية (فيديو)

قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ في وزارة الزراعة ان شكل مناخ مصر تغير تماما ولا بد أن تتغير كثيرا من الممارسات و إعادة تأهيل البنية التحتية و خاصة في المدن الساحلية . و أضاف فهيم خلال…

محمد مجدي 12:26 ص, الأربعاء, 24 نوفمبر 21 12:26 ص, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

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قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ في وزارة الزراعة ان شكل مناخ مصر تغير تماما ولا بد أن تتغير كثيرا من الممارسات و إعادة تأهيل البنية التحتية و خاصة في المدن الساحلية .

و أضاف فهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج مساء دي ام سي على فضائية دي أم سي أن ما يحدث في مصر الأن من تقلبات جوية وموجات طقس سيئ جزء لا يتجزأ من التغيرات المناخية التي يشهدها العالم .

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و أشار فهيم إلى أن مقولة مناخ مصر حار جاف صيفا معتدل ممطر شتاء، اختلفت بشكل كبير منذ عام 2019 ، و مع ذلك لم تختلف اسلوب عمل بعض المؤسسات و المفاهيم لدي المواطنين .

وأوضح فهيم أن البنية التحتية في مصر تم تصميمها لاستيعاب كميات قليلة من الأمطار وذلك بناء عن حالة الطقس المعتادة في مصر منذ سنوات كثيرة .

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و تابع فهيم أن مصر حاليا تشهد تغيرات مناخية وسقوط كميات كبيرة من الامطار بشكل غير معتاد وغير مسبوق وبالتالي لا تستوعبها شبكات البنية التحتية ، موضحا أنه غير متوقع كميات الأمطار المتوقع سقوطها في فصل الشتاء .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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