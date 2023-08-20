مركز مرسى مطروح يستعين بـ 35 سباحا لتأمين الشواطئ

بدأ مجلس مدينة مرسى مطروح الاستعانة بخدمات عدد من شباب من أبناء المحافظة من السباحين للقيام بأعمال تأمين الشواطئ ومهام مكافحة غرق روادها خلال موسم الصيف السياحي هذا العام ، بهدف الاستغناء عن خدمات شركة الإنقاذ الخاصة التي تم التعاقد معها العام الماضي .

وعلمت “المال” أن مركز ومدينة مرسى مطروح قام مؤخراً بالإستعانة بعشرات الأفراد من الغطاسين والسباحين من أبناء المحافظة بعد أن تم الأنتهاء من تلقيهم التدريبات اللازمة للقيام بتلك المهام من خلال عدد من الجهات.

وكشفت مصادر مُطلعة في مجلس مدينه مرسى مطروح عن أن المجلس أعداد هؤلاء الأفراد السباحين الذى قام المجلس بالاستعانة بهم تبلغ نحو 35 فردا عقب الانتهاء من تدريبهم وتأهيلهم للقيام بتلك الأعمال ، خلال الفترة الماضية ، للتأكد من كامل جاهزيتهم و استعدادتهم للقيام بالمهام التي ستوكل إليهم .

وأشارت المصادر إلى أن عدد هؤلاء الغطاسين تم توزيعهم على عدد من الشواطئ يبلغ نحو 12 شاطئا تقريباً فى نطاق مجلس مدينة مرسى مطروح .

كما أكدت المصادر أن عمل هؤلاء الغطاسين والسباحين يكون بجانب جهود عناصر الحماية المدنية بالمحافظة .

وأوضحت أن هذا التوجه يأتي لرغبة المجلس فى إنهاء التعاقد مع الشركة الخاصة الذى بدأت مهام عملها من الموسم الصيفى الماضى ، وعدم تجديد هذا التعاقد خلال الموسم الصيفى الجارى .

وأشارت إلى أن وجود شركة خاصة للقيام بمهام البحث والإنقاذ وتأمين رواد الشواطئ ، من شأنه أن يعفى مجلس مدينه مرسى مطروح من أي مسئولية عن حالات الغرق وبالتالي لا تعود عليه القضايا التي قد يرفها ذوي الغرقى بالتعويض المدنى بعد ذلك.

وأرجعت المصادر في مجلس مدينة مرسى مطروح أسباب التوجه لعدم اللجوء لشركة خاصة للقيام بمهام الإنقاذ لرواد الشواطئ إلى توفير النفقات التى يتم سدادها لتلك الشركة .

وأكدت المصادر أن العام الماضى كانت الشركة التى تم التعاقد معها مسئولة مسؤلية كاملة عن جميع الشواطئ لتتولى أعمال الإنقاذ فيها بأفرادها ومعداتها ، وكذلك يتم الرجوع عليها من أهالي الغرقى فى حال اللجوء للقضاء لطلب تعويضات .

تجدر الإشارة إلى أن الشركة التى كانت مكلفة مجلس مدينة مرسى مطروح بالإنقاذ والتى تم التعاقد معها العام الماضى كان لديها نحو 100 سباح ومُنقذ مؤهل ومدرب للعمل بالشواطئ العامة بالإضافة إلى 6 “جيت سكي” وغيرها من معدات الإنقاذ التي تملكها الشركة.