مركز مرسى مطروح يحذر من السباحة في الشواطئ المفتوحة لعدم استقرار حالة البحر

حذر مركز ومدينة مرسي مطروح من السباحة بالشواطئ المفتوحة لعدم استقرار حالة البحر ، نظرا لارتفاع الأمواج وشدة التيارات ووجود سحب في شواطئ الأبيض، وعلى الجميع الاستجابة الفورية بعدم ممارسة السباحة، تفاديا لتعرض حياة رواد الشواطئ للخطر.

ويمنع السباحة ونزول البحر في مزارات كليوباترا والغرام لعدم وجود خدمات على تلك المزارات وهي للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط، وبرجاء اتباع تعليمات مسئولي الشواطئ وأفراد الانقاذ بالالتزام والاستجابة بعدم نزول الشواطئ المفتوحة، حفاظاً على أرواح الجميع.

وكان مركز ومدينة مرسي مطروح ناشد أصحاب الكافتيريات والكافيهات والمناطق الترفيهية على الشواطئ وكورنيش المدينة بضرورة تأمين ومراجعة الأسلاك الكهربائية ومصادر التيار الكهربائي، نظرا لاحتمال وجود فرص لسقوط أمطار غدا طبقا لتوقعات الأرصاد الجوية ، تفاديا لتعرض حياة الجميع للخطر.