مركز مرسى مطروح يحذر من السباحة بالشواطئ المفتوحة لعدم استقرار حالة البحر

حتى نهاية الأسبوع

مركز مرسى مطروح يحذر من السباحة بالشواطئ المفتوحة لعدم استقرار حالة البحر
معتز محمود

معتز محمود

3:16 م, الأربعاء, 26 يوليو 23

حذر مركز ومدينة مرسى مطروح من السباحة لعدم استقرار حالة البحر حتى نهاية الأسبوع بالشواطئ المفتوحة ، نظرا لارتفاع الأمواج وشدة التيارات ووجود سحب في شواطئ الأبيض، مناشدا الجميع بالاستجابة الفورية بعدم ممارسة السباحة تفاديا لتعرض حياة رواد الشواطئ للخطر .

ويمنع السباحة ونزول البحر في مزارات كليوباترا والغرام لعدم وجود خدمات عليها، كونها فقط للزيارات والتقاط الصور التذكارية .

ويمكن السباحة والاستمتاع بنزول البحر في العديد من الشواطئ بنطاق مدينة مرسى مطروح التي يتوافر فيها كافة الخدمات وأفراد الانقاذ وهي “روميل – النخيل – البسنت – الليدو – مطروح العام – العوام – بحيرة كليوباترا ” .

وطالب المركز باتباع تعليمات مسئولي الشواطئ وأفراد الإنقاذ بالالتزام والاستجابة بعدم نزول الشواطئ المفتوحة ، حفاظاً على أرواح الجميع .

معتز محمود

معتز محمود

3:16 م, الأربعاء, 26 يوليو 23