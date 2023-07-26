مركز مرسى مطروح يحذر من السباحة بالشواطئ المفتوحة لعدم استقرار حالة البحر

حذر مركز ومدينة مرسى مطروح من السباحة لعدم استقرار حالة البحر حتى نهاية الأسبوع بالشواطئ المفتوحة ، نظرا لارتفاع الأمواج وشدة التيارات ووجود سحب في شواطئ الأبيض، مناشدا الجميع بالاستجابة الفورية بعدم ممارسة السباحة تفاديا لتعرض حياة رواد الشواطئ للخطر .

ويمنع السباحة ونزول البحر في مزارات كليوباترا والغرام لعدم وجود خدمات عليها، كونها فقط للزيارات والتقاط الصور التذكارية .

ويمكن السباحة والاستمتاع بنزول البحر في العديد من الشواطئ بنطاق مدينة مرسى مطروح التي يتوافر فيها كافة الخدمات وأفراد الانقاذ وهي “روميل – النخيل – البسنت – الليدو – مطروح العام – العوام – بحيرة كليوباترا ” .

وطالب المركز باتباع تعليمات مسئولي الشواطئ وأفراد الإنقاذ بالالتزام والاستجابة بعدم نزول الشواطئ المفتوحة ، حفاظاً على أرواح الجميع .