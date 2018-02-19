مركز محمود سعيد للمتاحف يحتفي بالأخوين وايلي

سلوى عثمان يقام بـ"مركز محمود سعيد للمتاحف" على مدار يومين معرضا فنيا وصالونا ثقافيا يحملا اسم "الأخوين وايلي" المعروفين باسم "أسطورة الفن" غدا الثلاثاء والأربعاء 20 و 21 فبراير المقبل. يقام صالون "محمود سعيد الثقافي" غدا الثلاثاء، بعنوان "سيف…

سلوى عثمان



يقام بـ”مركز محمود سعيد للمتاحف” على مدار يومين معرضا فنيا وصالونا ثقافيا يحملا اسم “الأخوين وايلي” المعروفين باسم “أسطورة الفن” غدا الثلاثاء والأربعاء 20 و 21 فبراير المقبل.

يقام صالون “محمود سعيد الثقافي” غدا الثلاثاء، بعنوان “سيف وأدهم وانلي بين الإبداع والحداثة” بحضور الدكتور محمد شاكر، عميد كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية سابقا، وذلك في تمام الساعة السادسة بقاعة الندوات بالمركز.

أما الأربعاء فيفتتح معرضا خاصا بـ”الأخوين وانلى” بعد غد الأربعاء، ويصاحب المعرض حفل موسيقى بقيادة د. تامر السيد أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية، ويستمر المعرض حتى 1 مارس المقبل.

ولد محمد وانلي عام 1906 وبعده بعامين ولد أخوه أدهم وانلي، ومنذ ذلك التاريخ أصبح الأخوان متلازمين ، ويعملان معا حتى رحيل أدهم وكأنهما شخص واحد ، ويعتبرا من اهم فنانى هذه المرحلة، فقدما الانفتاح الحقيقي على المدارس الأوروبية الحديثة ، وانخرطا فى مدارس القرن العشرين ومنها التكعيبية والتجريدية والوحشية والدادئية والسريالية والمستقبلية.

ووصفهم الفنان عز الدين نجيب بأنهم كانا “عاصفة فنية” هبت على حالة الجمود الأكاديمي للفن المصري في أواسط الثلاثينات من القرن الماضي، ورغم قلة الدراسات التى تناولت أعمالهم إلا أن هناك كتاب معروف عنهم حمل عنوان ” الأخوان سيف وأدهم وانلي “، تأليف كمال الملاخ وصبحي الشاروني، كما صدرت دراسة حديثة ضمن سلسلة ” ذاكرة الفنون للناقد صفوت قاسم ، تقدم قراءات جديدة في أعمال الأخوين بعنوان “الكشاف العظيم والفيلسوف المرح”.

لم يحالف الأخوين الحظ فى البداية، ولا كان بمقدورهم إحتراف الفن التشكيلي فى بداية حياتهم، فعمل سيف موظفا فى أرشيف الإسكندرية، ولكنها استطاعا تحقيق حلمهم وسافروا عام 1959 ضمن مجموعة من كبار الفنانين في مصر إلى النوبة، موفدين من قبل وزارة الثقافة، لتسجيل معالم المنطقة قبل أن تغمرها مياه السد العالي، رسما القرى ومعابد النوبة الأثرية ومظاهر الحياة اليومية للسكان بملابسهم الشعبية، وعمارتهم ذات الطابع المميز وعبّرا عن النوبة في مشاهد أقرب للمسرحية منها إلى المناظر الطبيعية التقليدية.

وظلت لوحاتهم خالدة تعبر عن فنانين من الطراز الأول، ومجددين لدرجة أن الساحة التشكيلية فى مصر مازالت تحتفي بهم كل عام.