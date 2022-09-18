مركز «مجدي يعقوب» للقلب و«إيفا فارما» يحتفلان باليوم العالمي لسلامة المرضى

احتفل مركز مجدي يعقوب لأمراض القلب باليوم العالمي لسلامة المرضي تحت شعار «دواء أمن للجميع»، بالتعاون مع «إيفا فارما» الشركة الرائدة في مجال صناعة الدواء.

وقد تم عمل ورشة عمل للعاملين بالمركز وإعطاء إرشادات صحية للمرضي علي سلامة استخدام الدواء.

شارك في الاحتفالية نحو 50 صيدلي من أقسام الصيدلة والسلامة المهنية والجودة والتدريب، كما تم توزيع الهدايا والمطبوعات الني تحتوي على نصائح للمرضى حول استخدام الدواء.

وقالت الدكتورة دعاء الغنيمي مدير الصيدلية، إن الهدف من هذا اليوم، رفع مستوى الوعي العالمي بالعبء الكبير للأضرار الناجمة عن الأدوية بسبب ارتكاب الأخطاء واتباع ممارسات غير مأمونة في مجال الدواء، مع تمكين المرضى وأسرهم من المشاركة بفعالية في استعمال الأدوية بأمان.

من جانبه، أكد الدكتور جورج ماهر مدير عام بإيفا فارما، شركة الدواء الوطنية الرائدة، دعم ورعاية العديد من الأنشطة لرفع الوعي عن المرض وتدريب مقدمي الخدمات الطبية، وتوفير أحدث العلاجات المتاحة.

ورحب مسئول «إيفا فارما» بالتعاون مع المنشآت الطبية التي تخدم المرضى في مصر، ومنها مؤسسة مجدي يعقوب للقلب التي تقدم الخدمات الطبية ذات المستوى العالمي مجاناً لأطفال مرضى القلب.

قال العالم والجراح العالمى الدكتور مجدى يعقوب إن هناك مركز جديد للقلب يتم إنشاؤه بجوار مدينة زويل بـ 6 أكتوبر سيكلفنا مليار جنيه مصري، متابعا: نريد أن يكون مركز أسوان هو الأم ونفس الأفكار التي تمت هنا تظل كما هي، والقاهرة واسوان متساويين، وبثق في الشباب للغاية وبعضهم يعمل أفضل منى .