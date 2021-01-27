«مركز لندن جافتا» ينهى نزاع «مطاحن الخمس نجوم» مع «CBH» الأسترالية

أنهى مركز لندن للتحكيم «جافتا» النزاع القانونى بين شركة مطاحن الخمس نجوم المصرية وشركة «CBH» الأسترالية حول تأخر الأولى فى استلام شحنة قمح مورد من الثانية؛ وقضى المركز بعدم فرض أى غرامات على الشركة المصرية لتأثر موقفها بسبب أزمة فيروس كورونا وتضرر الاقتصادات العالمية.

وقال عبدالبديع طاهر، الرئيس التنفيذى لشركة مطاحن الخمس نجوم، إنها طلبت استيراد 27.5 ألف طن قمح من «CBH» خلال شهر فبراير الماضى بقيمة 8.4 مليون دولار، وبالفعل وافقت الشركة الأسترالية على الطلب وتم شحنه إلى مصر.

وتابع – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إن الشحنة وصلت للحدود المصرية خلال شهر أبريل الماضى وهى فترة شهدت تفشى فيروس كورونا فى العالم وبدء تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ وأدى ذلك لتأخر شركته فى الحصول على الاعتمادات المستندية أو العملة الأجنبية لسداد قيمة الشحنة.

وأشار إلى أن مطاحن الخمس نجوم اقترحت على الطرف الأسترالى سداد قيمة الشحنة بعد وصولها على أقساط بعد 90 يوما من استلامها ولكن تم رفض المقترح لتقرر «CBH» إلغاء الشحنة وتحويلها للسوق السعودية مع السير فى إجراءات مقاضاة الشركة المصرية والمطالبة بغرامات إضافية قيمتها 500 ألف دولار.

وأكد أن مركز التحكيم نظر الدعوى لعدة جلسات ليقرر فى النهاية عدم فرض أى غرامات على شركة مطاحن الخمس نجوم، واستند فى الحكم إلى أن فيروس كورونا كان من القوى القاهرة والتى واجهت الشركات كلها؛ كما أن الشركة الأسترالية عجزت عن تقديم ما يفيد تضررها من الشحنة، التى باعتها فى السوق السعودية وبسعر أعلى فى ظل توقف الشحن بين الدول.

تجدر الإشارة إلى أن «مطاحن الخمس نجوم» تأسست عام 1995، ولديها مصنع بمنطقة عتاقة فى السويس، وتعمل فى مجال تخزين الحبوب الغذائية والطحن، وتملك شركة تابعة بمسمى الخمس نجوم للأعلاف الحيوانية، وتتركز أبرز منتجات الشركة فى دقيق مخابز الخمس نجوم والدقيق الشامى، والكنجارو، والسيمولينا، كما أنها تحتل صدارة الحصص السوقية فى الدقيق الفاخر.

فى سياق متصل، أكد «طاهر» استمرار مفاوضات الشركة مع عدة بنوك محلية لجدولة أرصدة ديون بقيمة 2 مليار جنيه ضمن خطة الشركة لإعادة الهيكلة المالية والاستفادة من توجهات البنك المركزى ورئاسة الجمهورية لدعم المصانع المتعثرة.

طاهر: الشركة تعرض سداد 800 مليون جنيه لإنهاء ملف مديونيات بمليارين

وأشارإلى أن مساهمى الشركة يعرضون سداد نحو 800 مليون جنيه على أمل إنهاء وتسوية ملف الديون البنكية؛ وما زالت الشركة فى انتظار رد البنوك.

يشار إلى أن قائمة الدائنين تضم كلا من «إتش إس بى سى» و«المشرق مصر» و«مصر –إيران» و«كريدى أجريكول» و«المؤسسة العربية المصرفية» و«القاهرة».

ويتوزع هيكل ملكية مطاحن الخمس نجوم بين جرين كورب الأسترالية، التى تملك %10 من رأسمال مطاحن الخمس نجوم، و%15 لمستثمرين سعوديين و%20 لمصريين، والباقى لمؤسسات من سلطنة عمان.