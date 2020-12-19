مركز للأمن السيبراني: حماية المخاطر الإلكترونية سبب نمو سوق التأمين المرحلة المقبلة

أصدر المركز الوطني للأمن السيبراني بيانات تظهر زيادة بنسبة 10٪ في الحوادث الإلكترونية من سبتمبر 2019 إلى أغسطس 2020 ، مع تحديد 194 حادث على أنها مرتبطة بتفشى فيروس كورونا 19 COVID المستجد.

أشار التقرير إلى أن الهجمات الإلكترونية هي واحدة من أكبر المخاطر على اقتصاد العالم وأصبحت حالة طبيعية في الحياة ما بعد الوباء ، خاصة مع تكيف المزيد من الأشخاص والشركات مع استخدام التقنيات الرقمية والعمل من المنزل

وأظهر تقرير المركز الوطنى للأمن السيبرانى مواجهة قادة الأعمال ارتفاع تكاليف الأمن السيبراني حيث أن ما يقرب من 69٪ من قادة الأعمال إن البقاء في صدارة المهاجمين هو معركة مستمرة وأن التكاليف لا يمكن تحملها.

وتعتبر لندن في وضع جيد لتلبية الطلب المتزايد على التأمين السيبراني وتظل المركز العالمي البارز.

ويوضح التقرير كيف يمكن للنظام البيئي للأمن السيبراني في لندن وصناعة التأمين أن يتعاونا لتحقيق ذلك والفوائد التي ستعود على اقتصاد المملكة المتحدة الأوسع.

تشكيل سوق المخاطر الالكترونية يستلزم دعم منتجاته

ولفت إلى أنه من بين التحديات والفرص الرئيسية القليلة ضمان أن تأخذ المملكة المتحدة زمام المبادرة في وضع المعايير التي تدعم منتجات التأمين الإلكتروني ومشاركة البيانات للمساعدة في تشكيل السوق السيبراني العالمي.

وتابع التقرير أنه من المهم أيضًا زيادة المشاركة والتواصل مع أسواق التأمين الإلكترونية الناشئة لتوضيح فوائد وضع الأعمال التجارية في لندن، مع خروج لندن وبقية المملكة المتحدة من الوباء ، سيكون دعم المرونة الإلكترونية في المملكة المتحدة PLC ضروريًا مع نمو الطلب المحلي على التأمين الإلكتروني.

وقالت كاثرين ماكجينيس ، رئيسة السياسات في مؤسسة مدينة لندن “تعد لندن بالفعل رائدة عالميًا في كل من قطاعي التأمين والأمن السيبراني ، لذلك من الطبيعي أن تلعب دورًا رائدًا في مجال التأمين الإلكتروني.

وأضافت أن مدينة لندن تلعب دورًا مهمًا في دعم عودة خروج العاصمة من الوباء وسيكون الترويج للندن كمركز عالمي للتأمين السيبراني من خلال عقد اجتماع لمجموعة من أصحاب المصلحة عبر الصناعة مفتاح نجاحها.

وأكدت أنه لا يقتصر الأمر على إمكانية جلب منافع اقتصادية لاقتصاد المملكة المتحدة فحسب ، بل إنه سيحسن أيضًا المرونة الإلكترونية للشركات البريطانية على نطاق أوسع – مما يساعد في النهاية على إبقائنا جميعًا أكثر أمنًا على الإنترنت.”

الهجمات الالكترونية اصبحت اكثر تعقيدا

وقال ماكس ريشتر ، العضو المنتدب في شركة Accenture’s Insurance الذي يقود التأمين الإلكتروني: “لم يكن بإمكان أحد توقع تحديات هذا العام لقطاع التأمين.

وأضاف أنه مع التحول السريع إلى العمل من المنزل ، تسارع الشركات بتحولاتها الرقمية وتصبح الهجمات الإلكترونية أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى – لم تكن الحاجة إلى تأمين إلكتروني يمكن الاعتماد عليه أكبر من أي وقت مضى.

وتابع: “لندن محظوظة بوجود بعض من أبرز شركات التأمين والأمن السيبراني في العالم ، مما يجعلها مركزًا حيويًا للتأمين الإلكتروني ، ليس فقط لحماية الشركات البريطانية من مخاطر الإنترنت ، ولكن العالم بأسره”

وقال وزير الاستثمار ، جيري جريمستون: “أرحب بشدة بهذا التقرير ، الذي يركز على أحد الأسواق الرئيسية للنمو في لندن والمملكة المتحدة. يبرز سوق لندن عالميًا كشركة رائدة في التأمين الإلكتروني ويلعب دورًا مهمًا في تعزيز النمو في هذا القطاع.

وأضاف: “من نظامنا البيئي التنافسي ذي المستوى العالمي لشركات المحاماة ومجتمع التكنولوجيا الداخلية النابض بالحياة ، إلى شركات الأمن الرائدة لدينا ، سنواصل دعم النظام البيئي للأمن السيبراني في المملكة المتحدة لمساعدة الشركات البريطانية على التطوير والتصدير”.