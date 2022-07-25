مركز لتلقي لقاح كورونا في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

أعلنت مكتبة الإسكندرية اليوم على هامش فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته السابعة عشرة أنه تم توفير مركز لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية، داخل ساحة معرض الكتاب لتطعيم الراغبين من المشاركين والمترددين على المعرض.



يأتي ذلك في إطار حملة التطعيمات الموسعة التي تقوم بها الدولة للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا وحرص مكتبة الإسكندرية على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتأمين الطبي لجميع الفعاليات والأنشطة المختلفة وحرصًا على الصحة العامة للمواطنين.

وكان قد إنطلق معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في دورته السابعة عشرة 18 يوليو الجاري ومقرر إستمراره حتى 28 يوليو، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب و بمشاركة 75 دار نشر وأكثر من 300 متحدث ومحاضر يلتقون ضمن 75 فعالية ثقافية،

يقدم البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض مكتبة الإسكندرية في دورته السابعة عشر، مجموعة مهمة من ورش العمل الخاصة بفنون الكتابة (الرواية – القصة القصيرة – السيناريو- الدراما الإذاعية- القصة القصيرة جدا- ورشة النقد) بجانب ورشة للترجمة وورشة الخط العربي.

ويشارك في معرض هذا العام عدد من الأسماء البارزة وعلى رأسها الكاتب إبراهيم عبد المجيد، ودكتور هيثم الحاج علي، دكتور أسامة الأزهري، دكتور علي بن تميم، ودكتور أسامة الشاذلي، دكتور جمال ياقوت، والكاتب عمر طاهر، الكاتب الصحفي سيد محمود، الروائي والشاعر علاء خالد، المترجم هشام فهمي، الروائية دكتورة ريم بسيوني، والكاتب وليد فكري، والدكتور محمد صادق ولفيف من الكتاب الآخرين.