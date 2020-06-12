مركز «سيوة» يستكمل حفر بئر لرى 900 فدان ويزيل التعديات بميدان السوق

نظم مركز ومدينة سيوة برئاسة اللواء وفائى الحصيوى رئيس المدينة حملة إزالة بمشاركة قسم شرطة سيوة والإدارات المعنية بمجلس مدينة سيوة لتنفيذ عدد (١) قرار إزالة رقم (٤٦) بمنطقة ميدان السوق بمركز ومدينة سيوة بمساحة (٥٠) متر مربع مباني استمرار لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار بمتابعة ازالة التعديات اول باول حفاظا على املاك الدولة .

يشهد مركز ومدينة سيوة أعمال استكمال أعمال حفر البئر العميق بمنطقة بني بير بسيوة ، وتم تحقيق عمق (560) مترh بعد الإنتهاء من سد الشروخ التي كانت تعوق أعمال الحفر في إبريل الماضي ، ويأتى ذلك مع أعمال إنشاء نادي الواحة ، وكذلك إنشاء السوق الحضاري بمنطقة ابوصحرا بالمدينة والذى من المقرر الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بنهاية العام المالي الحالي.

وفى هذا السياق نظم مركز ومدينة سيوة برئاسة اللواء وفائى الحصيوى رئيس المدينة حملة إزالة بمشاركة قسم شرطة سيوة والإدارات المعنية بمجلس مدينة سيوة لتنفيذ قرار إزالة بمنطقة ميدان السوق بمركز ومدينة سيوة بمساحة 50 مترا مربعا مباني استمرار لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار بمتابعة ازالة التعديات اول باول حفاظا على املاك الدولة .

أعمال إنشاء السوق تنفذها شركة خليج سيوة للمقاولات

كما تفقد رئيس مركز ومدينة سيوة أعمال إنشاء نادي الواحة بمركز ومدينة سيوة يرافقه مدير الإدارة الهندسية بمجلس المدينة و رؤوساء القرى والإدارات المعنية تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق بمطروح حيث سيتم الانتهاء من الأعمال قبل 30/6/2020.

وكذلك تفقد أعمال إنشاء السوق الحضاري بمنطقة ابوصحرا بمدينة سيوة تنفيذ شركة خليج سيوة للمقاولات تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق بمطروح.

والسوق الحضاري عبارة عن 26 محلا و2 صالة توزيع بالدور الأرضي وكذا عدد 20 غرفة و3 كافيتريا بالدور الثاني، ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بنهاية العام المالي الحالي.

وفي سياق آخر، يجرى استكمال أعمال حفر بئر بنى بير لرى 900 فدان بسيوة تنفيذ اً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة الأعمال الجارية بنطاق المدن والمراكز بمحافظة مطروح .



وتفقد اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة اليوم الخميس استكمال أعمال حفر البئر العميق بمنطقة بني بير بسيوة يرافقه المهندس عصام عيد مدير تفتيش الري بسيوة و رؤساء قرى المراقي وبهي الدين و الإدارات المعنية بمجلس المدينة.

وصرح مسؤول إدارة تفتيش الري بسيوة بأنه تم حتى الان تحقيق عمق 560 مترا بعد الإنتهاء من سد الشروخ التي كانت تعوق أعمال الحفر في إبريل الماضي ،وتم استئناف أعمال الحفر مباشرةً وستتم الأعمال حتى تحقيق عمق 1000 متر خلال شهر.

وأكد اللواء رئيس مدينة سيوة أن بئر بني بير سيساهم بشكل كبير في ري مساحة تقدر 300 فدان ري تقليدي و600 فدان ري مطور مما يعمل على الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى لاهالى المنطقة ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين بواحة سيوة.