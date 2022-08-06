مركز دراسات بجامعة القاهرة يصدر دوريات حول تطبيق آليات المحاسبة والضرائب

يستعد مركز الدراسات العليا والبحوث الاحصائية بجامعة القاهرة لإصدار دوريات متنوعة حول آليات المحاسبة والضرائب المطبقة فى السوق المحلية، وذلك وفقًا للخبير الضريبى جون سعد.

وأوضح سعد أن الفترة الماضية شهدت تحولات لافتة واهتماما حكوميا بالتعديلات الضريبية بما نتج عنه بعض التعديلات فى المفاهيم الضريبية والمحاسبية، يوجب على المراكز البحثية إصدار دوريات متخصصة لشرح تلك التعديلات.

وأكد أن المركز منفتح على دعوة العديد من الخبراء لتوضيح تلك التعديلات والنقاط الجوهرية فى الملف الضريبى بهدف زيادة توعية الممولين، بخلاف خدمة الهدف القومى فى زيادة الإيرادات الضريبية.

تكامل الفاتورة الإلكترونية

وقال جون سعد إن منظومة «الإيصال الإلكتروني» تسهم في ضمان وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها، إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًّا على نحو يتكامل مع منظومة «الفاتورة الإلكترونية».

وأكد سعد أن تلك الخطوات تعزز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المموّلين في السوق المصرية، وتحصيل مستحقّات الخزانة العامة، على نحو يساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

وأشاد جون سعد بتوجه وزارة المالية، خلال الشهر الحالي، لاكتمال ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة؛ لتبدأ صفحة جديدة لمصلحة الضرائب مع المموّلين أو المكلفين، بما لا يدَع مجالًا للحديث عن التقديرات الجزافية.

وأشار إلى أنه يجري حاليًّا إعداد إستراتيجية 2030 بما يضمن استقرارًا أكبر للسياسات الضريبية، ويتسق مع جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

وذلك للاستفادة من الفرص التنموية الواعدة بمختلف القطاعات، في ظل التوجه لتعظيم مساهمات القطاع الخاص في عملية التنمية وتوسيع مشاركاته من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تفتح آفاقًا رحبة توفر بيئة أكثر تحفيزًا للأعمال في مصر.