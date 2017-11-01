مركز جديد للمستثمرين يخدم 1214 شركة فى المنيا

❏ سحر نصر : نصف محفظة التمويلات والمنح ذهبت لقرى الصعيد ❏ 271 مليونا استثمارات متوقعة فى المدينة النسيجية.. و«اسكوم للكربونات » تعتزم ضخ 12.5 مليونأحمد عاشورتفقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أحد المشروعات التنموية بمحافظة المنيا الممولة بمنحة من الإمارات، ضمن حز

❏ سحر نصر : نصف محفظة التمويلات والمنح ذهبت لقرى الصعيد

❏ 271 مليونا استثمارات متوقعة فى المدينة النسيجية.. و«اسكوم للكربونات » تعتزم ضخ 12.5 مليون

أحمد عاشور

تفقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أحد المشروعات التنموية بمحافظة المنيا الممولة بمنحة من الإمارات، ضمن حزمة تمويلية بقيمة 290 مليون دولار لتشييد 100 مدرسة فى 17 محافظة منهم مدارس فى المناطق الأكثر احتياجا، وتعتزم الوزارة إنشاء مركز جديد لخدمة المستثمرين بالمحافظة.

وبحثت الوزيرة مع اللواء عصام البديوى، محافظ المنيا الفرص الاستثمارية، مؤكدة أن الوزارة تضع حاليا اللمسات النهائية على خريطة مصر الاستثمارية التفاعلية الشاملة لكل الفرص الاستثمارية فى محافظات الجمهورية، وفى جميع المجالات، مثل السياحة والإسكان والصناعة والزراعة، بالتنسيق مع مختلف الوزارات، و تتضمن الخريطة الفرص الاستثمارية فى محافظات الصعيد، إضافة إلى مشروعات قومية، مثل محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات إلى هذه المشروعات وتنمية الصعيد.

وقالت إن الخريطة ستتضمن الفرص الاستثمارية الحالية بأنواعها، سواء من القطاع العام أو الخاص، والاستثمارات القائمة وقصص النجاح، ومقومات المحافظات ونظرة شاملة عن البنية التحتية المتاحة، وكذلك الخدمات الحكومية واللوجيستية، مع عرض صورة شاملة عن المناخ الاستثمارى والحوافز المتاحة وفقا للاستثمار بالمشروعات التنموية، وعرض عام للمشروعات القومية بهدف الترويج لها ونشر المعلومات العامة عنها.

وأكدت أن «الاستثمار» تولى المزيد من الاهتمام بالصعيد، خاصة المنيا، وسينعكس ذلك على الخريطة الاستثمارية التى تتضمن 105 فرص استثمارية فى المنيا، والتى تمتلك مقومات استثمارية فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة فى الزراعة والخدمات والصناعات بمختلف أنواعها، مثل الصناعات الهندسية والإلكترونية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج والسيارات.

ونوهت بأنه تتوافر فى المحافظات موارد طبيعية فى الخامات المحجرية، مما يساهم فى قيام العديد من الصناعات عليها، ومنها الصناعات ذات التكنولوجيا المرتفعة، إلى جانب المشروعات كثيفة العمالة، كما تتميز المحافظة بقربها من القاهرة، وهو ما يجعل الوزارة تعمل على جذب استثمارات فى القطاع السياحى من خلال إنشاء فنادق لتستوعب المزيد من السائحين.

وأكد محافظ المنيا، إن المحافظة على استعداد لتوفير كل السبل والتسهيلات، لتيسير العمل خلال الفترة المقبلة، وو جميع إمكانيات ومقومات المحافظة فى خدمة المستثمرين.

وقال بيان لوزارة الاستثمار، إن الوزيرة قامت بزيارة مدرسة جزيرة بن أحمد للتعليم الأساسى، والتى وفرت لها تمويلا ضمن مشروع تشييد 100 مدرسة بتمويل من المنحة الإماراتية بقيمة 290 مليون دولار، فى 17 محافظة منهم مدارس فى المناطق الأكثر احتياجا.

وأضافت أن مشروع تشييد 100 مدرسة وفر 1877 فصلاً دراسياً استوعب أكثر من 67 ألف طالب من المناطق النائية والمحرومة، و ساهم فى مكافحة الأمية وتقليل معدلات التسرب من المدارس، بتقليص المسافات التى يقطعها التلاميذ للوصول إلى مدارسهم، ولبى نحو 7% من الطلب على المدارس فى المناطق النائية، ووفر أكثر من 8000 آلاف فرصة عمل مؤقتة و3200 وظيفة دائمة.

كما تفقدت وحدة طب الأسرة بقرية «دمشير»، ضمن مشروع إنشاء وتجهيز (50) وحدة طب أسرة بمناطق عشوائية، ومحرومة من الخدمة الصحية والممول من الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 23 مليون دولار فى 3 محافظات هم أسيوط وقنا والمنيا.

وتفقدت سحر نصر الأراضى المخصصة لإنشاء فرع مركز خدمات المستثمرين بالمنيا، على مساحة 10 آلاف متر مربع ، مضيفة أن المركز يستهدف خدمة 1214 شركة ومنشأة فردية حاليا، ومن المنتظر أن يتضاعف هذا العدد فور إنشاء مجمع مصر الخير للصناعات النسيجية والمنطقة الحرة للمدينة النسيجية.

ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير وإنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين فى المحافظات، فى إطار السعى نحو تطوير بيئة الأعمال، من خلال افتتاح عدد من فروع مراكز المستثمرين الجديدة، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف افتتاح فروع فى قنا والأقصر وجنوب سيناء والبحر الأحمر والسويس، وبورسعيد والسويس خلال العامين المقبلين.

وتفقدت سحر نصر مصنع شركة «أسكوم» لتصنيع الكربونات، والتى تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة على مساحة 51,7 ألف م2 فى مجال استخراج وتصنيع وإنتاج وتعبئة كربونات الكالسيوم والكيماويات، ويبلغ رأس مال المشروع 23 مليون دولار ويوفر 1000 فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة، وتجاوز حجم صادرات الشركة الإجمالية 22 مليون دولار خلال العام المالى (2016- 2017) منها 13.4 مليون دولار إلى خارج البلاد تمثل نسبة تجاوزت %60 من حجم صادراتها الإجمالية ويعتزم المصنع التوسع فى استثمارته بضخ 12.5 مليون دولار وزيادة عدد العمالة بنحو 500 عامل.

وزارت الوزارة فى ختام زيارتها أمس، المنطقة الحرة العامة للمدينة النسيجية، على مساحة 306,7 فدان بمنطقة التوسعات جنوب المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل، و يستهدف المشروع جذب 271 مليون دولار لإنشاء مصانع مزودة بخطوط إنتاج وآلات ومعدات بتكنولوجيا متقدمة لتشغيل 17 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة، بهدف الوصول بالصادرات الخارجية للبلاد من منتجات الغزل والنسيج إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025.

وأكدت أن الوزارة تعمل على استهداف الصعيد، بعدد من برامح التمويل وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و وضعت الوزارة على رأس أولوياتها تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، خاصة فى المحافظات الأكثر احتياجاً، وذلك تماشياً مع خطة الدولة والأولويات التى حددتها الحكومة فى برنامجها وأقرها البرلمان، من أجل توفير مشروعات تحسن مستوى معيشة المواطنين، وتوفر فرص عمل للشباب.

وأشارت، إلى أن نصف محفظة التمويلات والمنح التى توفرها الوزارة من خلال الشركاء فى التنمية موجهه لتمويل مشروعات فى كل محافظات وقرى الصعيد، بنحو 10 مليارات دولار، فى قطاعات الإسكان، والنقل، والكهرباء والطاقة، والصحة، والتعليم، وآخرها توفير الوزارة تمويل بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولى كمرحلة أولى لتنمية الصعيد، ومنحة من السعودية بقيمة 62.17 مليون جنيه، لعدد 266 مشروعا فى محافظات المنيا وسوهاج وبنى سويف وأسيوط وقنا والأقصر وأسوان، لتنفيذ مشروعات فى العديد من المجالات منها الخدمية والصناعية والتجارية و الزراعية.