مركز جديد لخدمة عملاء فورد في الغردقة

المال - خاصافتتحت شركة أوتو جميل مع موزعها المعتمد شركة العربية أوتوموتيف أحدث مراكز الخدمة المعتمدة لصيانة العلامة التجارية فورد في الغردقة بالبحر الأحمر، حيث يعتمد هذا المركز على تقديم مفهوم خدمات (2S)، والذى يشمل خدمات الصيانة والسمكرة والدهان ومنفذ بيع لقطع غيار فورد الأصلية وإكسسواراتها، كلٌ

المال – خاص



افتتحت شركة أوتو جميل مع موزعها المعتمد شركة العربية أوتوموتيف أحدث مراكز الخدمة المعتمدة لصيانة العلامة التجارية فورد في الغردقة بالبحر الأحمر، حيث يعتمد هذا المركز على تقديم مفهوم خدمات (2S)، والذى يشمل خدمات الصيانة والسمكرة والدهان ومنفذ بيع لقطع غيار فورد الأصلية وإكسسواراتها، كلٌ تحت سقف واحد.

ووفق بيان للشركة فإن مركز فورد المتكامل يقع فى موقع إستراتيجى في منطقة متوسطة ليخدم مناطق محافظتى البحر الأحمر والصعيد.

وتم تجهيز المركز بأحدث المعدات والأجهزة التكنولوجية الاكثر تطورًا، بما يتوافق مع معايير شركة فورد العالمية والتي تسهم في زيادة جودة الإصلاح وتقليل زمن الصيانة، بالإضافة إلى تزويد المركز بجهاز الفحص المتخصص، والذي يسمح بالاتصال أون لاين بالشركة مباشرة لإتمام عمليات تحديث البيانات وموافقات أعمال الضمان، كما يتضمن طابقًا مخصصًا لاستراحة العملاء، وهو مزود برؤية بانورامية تمكن العميل من متابعة عملية الصيانة الخاصة بسيارته بجميع مراحلها.

وفيما يخص أعمال السمكرة والدهان فقد تم تزويد المركز بالمعدات اللازمة للقيام بأعمال السمكرة والدهان، فتم تزويده بجهاز لشد الشاسية وفرن دهان وأجهزة اللحام والشد علي البارد، إضافة إلي أنواع الدهانات.

وفى هذا السياق صرح المهندس محمد عبدالعزيز رئيس مجلس إدرة شركة العربية أوتوموتيف قائلاً: يعتمد المركز على أفضل الكوادر البشرية من أمهر المهندسين والفنيين أصحاب الخبرة الكبيرة في مجال صيانة السيارات”.

وأضاف: أن شركة أيه إل جيه أوتو جميل وكيل فورد فى مصر قد قامت بإجراء سلسلة من التدريبات المكثفة لمهندسي الشركة وفنييها فيما يخص أعمال الصيانة والإصلاحات وآلية إستخدام كافة الأجهزة والمعدات الحديثة وبنفس الخطوات والمعايير القياسية المتفق عليها فى مراكز صيانة فورد العالمية.

وقال المهندس طارق الشربينى مدير عام خدمات ما بعد البيع لشركة أوتو جميل إن إفتتاح مركز الخدمة الجديد بالغردقة يعد إضافة وقيمة لعملاء فورد.

وأضاف إن الطاقة الاستيعابية للمركز الجديد قادرة على الوفاء بمتطلبات واحتياجات عملاء فورد بمناطق البحرالأحمر بأكملها خاصة أن المركز يحتوى على المخزون المناسب لقطع غيار فورد الأصلية وبأسعار تنافسية كما يأتى هذا المركز فى اطار الخطة التوسعية التى تم وضعها للوصول لجميع عملاء فورد فى مختلف أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم وذلك فى إطار التعاون المشترك بيننا وبين موزعينا المعتمدين.