مركز «تموين محرم بك» يستضيف قافلة للتطعيم ضد فيروس كورونا 

اتبع مركز تموين “محرم بك” بالإسكندرية سياسة التشبيك مع الوحدة الصحية بأمبروزو وذلك باستضافة قافلة طبية لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا أثناء تحديث بيانات البطاقات التموينية، وذلك إيمانا منه بالدور المجتمعي .

وعمل مركز تموين محرم بك برئاسة عادل عبد الحكيم وفريق العمل التابع بالتسهيل على المواطنين أثناء تأدية خدمات البطاقات التموينية لأخذ الجرعة التنشيطية ضد فيروس كورونا.. و قد تم الإعلان عن هذه القافلة الطبية قبل بدء فعاليتها والتى لاقت استحسان المواطنين المترددين على المركز .

ويتمم المواطن إجراءات الخدمة التموينية وأخذ الجرعة التنشيطية لفيروس كورونا فى مكان واحد فى نفس التوقيت توفيرا للوقت والمجهود.

