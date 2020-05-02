مركز تكنولوجيا الجلود بالروبيكي ينجح فى دباغة 64 ألف قطعة خلال الربع الأول من العام الحالي

تعد باقورةإانتاج المركز خلال الربع الأول من العام الحالي

نجح مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بالروبيكي التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار فى دباغة 64 ألف قطعة جلد خلال الربع الأول من العام الحالي باجمالي ايرادات بلغت 563 ألف جنيه.

ويعد هذا الإنتاج هو باكورة المركز عقب بدء تشغيله رسمياً وفق بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة ووزارة الانتاج الحربي التي تتولى بموجبه إدارة وتشغيل وصيانة الوحدات الانتاجية بالمركز، وهو ما أسهم فى زيادة جودة المنتجات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية من خلال منتجات مطابقة لمتطلبات الأسواق العالمية.

وقالت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار إن مركز دباغة الجلود واصل تقديم خدمات لقطاع صناعة الجلود بهدف زيادة معدلات الإنتاجية مع الاخذ فى الاعتبار تنفيذ التدابير الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة العاملين وتنفيذ توجيهات وزارة التجارة والصناعة بدعم الصناعة الوطنية واستمرار عجلة الانتاج.



وأضافت الحضري أن خدمات المركز تتضمن تقديم الدعم الفني وتعميق التصنيع المحلي فى مجال دباغة الجلود واجراء الاختبارات وتطوير المنتجات، حيث يسهم فى تطوير قطاع دباغة الجلود فى مصر وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي.

مشيرةً إلى أن المركز يقدم خدمات متميزة للمدابغ الصغيرة والمتوسطة لانتاج جلود مشطبة جاهزة للتصنيع من خلال زيادة القيمة المضافة للمنتج النهائى للجلود باستخدام أحدث الماكينات ذات التكنولوجيا المتطورة.

ونوهت مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار إلى أن المركز بدأ منذ مطلع العام الحالي تقديم عدد من الخدمات الجديدة لمنتجي الجلود من خلال قسم الأبحاث والتطوير بالمركز التى تسهم في تعريف المدابغ بالطرق الصحيحة لاستخدام الكيماويات والصبغات والطرق الحديثة لدباغة الجلود.

وأشارت إلى أن المركز يعتمد على أحدث التكنولوجيات العالمية فى مجال دباغة الجلود للوصول إلى منتجات جلدية مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والاوروبية حيث يسهم فى تأهيل الجلود لمتطلبات التصدير وتقليل تكلفة الانتاج وزيادة القدرة التنافسية للجلود بنسبة 20%.