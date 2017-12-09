مركز تطوير الفلزات يبحث تنفيذ مشروعات مع دول أوروبية

المال - خاص نظم مركز بحوث وتطوير الفلزات، اليوم السبت، ملتقًا علميًا، بين عدد من علماء المركز وبعض الجامعات والمراكز البحثية والشركات المصرية، وبعض دول الاتحاد الأوروبي (فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، السويد، النمسا، بولندا، بلغاريا)، لتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة بين الجانبين.وخلال فعاليات الملتقى

المال – خاص

نظم مركز بحوث وتطوير الفلزات، اليوم السبت، ملتقًا علميًا، بين عدد من علماء المركز وبعض الجامعات والمراكز البحثية والشركات المصرية، وبعض دول الاتحاد الأوروبي (فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، السويد، النمسا، بولندا، بلغاريا)، لتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة بين الجانبين.

وخلال فعاليات الملتقى استعرض الدكتور طه مطر، أنشطة المركز كبرامج التعاون الدولي، بهدف تطوير الصناعة المصرية في مجالات تخصصات المركز.

واستعرض العلماء الأوروبيون عددًا من المشروعات والأفكار البحثية المقترحة للتعاون بين الجانبين، وقاموا بجولة ميدانية للتعرف على إمكانيات مركز بحوث وتطوير الفلزات وتجهيزاته وخاصة المعدات النصف صناعية Pilot Plant.

وفى ختام فعاليات الملتقى، اتفق الجانبان على تبادل الزيارات بين شباب الباحثين بالمركز وعدد من الدول الأجنبية كإيطاليا وفرنسا وبلغاريا.

وتم الاتفاق على تشكيل 6 مجموعات عمل، تمثل مجالات التعاون المقترحة خلال الفترة المقبلة، منها: (الاتجاهات الحديثة لمعالجة الخامات المعدنية الفقيرة ـ التقنيات الحديثة لتخزين الطاقة وبطاريات الصويوم والماغنسيوم ـ استخدامات الليزر في مجال اللحام ـ الطلاءات الحديثة والتركيز للسبائك المتقدمة ـ التطبيقات الحديثة للسبائك المتفوقة المقاومة للبرى ـ استخدامات الصلب في البيئة البحرية ـ معالجة انهيارات وتآكل التحف الأثرية المعدنية وإنتاج المستنسخات الأثرية المعدنية ـ التقنيات الحديثة لإنتاج السليكون عالي النقاوة للخلايا الشمسية ـ المواد المتراكبة المعتمدة على سبائك الألومنيوم الرغوية ـ استخدام التقنيات ثلاثية الأبعاد لتحضير المواد الفلزية الغير متبلورة).