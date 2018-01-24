مركز تدريب الجلود يستهدف 2400 خريج سنويا

قام يحيي زلط رئيس غرفة صناعة الجلود ونائب رئيس الاتحاد العربي للجلود، إن مركز تدريب الجلود يستهدف 2400خريج سنويا.جاء تلك التصريحات على هامش الاحتفالية المقامة اليوم بتخريج الدفعة الأولى من متدربي مركز تدريب الجلود التابع لمدينة جلود العاشر من رمضانوقام زلط اليوم بتسليم شهادات اجتياز



قام يحيي زلط رئيس غرفة صناعة الجلود ونائب رئيس الاتحاد العربي للجلود، إن مركز تدريب الجلود يستهدف 2400خريج سنويا.

جاء تلك التصريحات على هامش الاحتفالية المقامة اليوم بتخريج الدفعة الأولى من متدربي مركز تدريب الجلود التابع لمدينة جلود العاشر من رمضان

وقام زلط اليوم بتسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبة ل13 متدرب علي اعمال الصناعة بمركز تدريب الجلود بمدينة جلود العاشر من رمضان،

وأكد زلط أن مصر بها عمالة متوفرة ولديها القدرة علي التعلم ولكن تحتاج فقط للتوجيه و التدريب وهو ما قمنا به علي مدار 3 أسابيع وتم بالفعل تدريب اول دفعة وتضم 13 متدربا

وأوضح زلط ، أن جميع خريجي المركز سيتم تشغيلهم فور انتهاء الدورة التدريبية بمصانع المدينة البالغ عددها 113مصنع تستخدم أحدث الآلات و المعدات في عمليات التصنيع. لافتا انه سيتم تخريج من 1000الي 1200 طالب سنويا و يأمل ان يتم عمل فترتين للتدريب ليتضاعف عدد المتدربين الي 2400 متدرب سنويا لتوفير العمالة اللازمة و الماهرة للنهوض بقطاع صناعة الجلود في مصر.

