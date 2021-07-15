مركز تحديث الصناعة ينتهي من مشروع التصنيع الرشيق لمجموعة شركات «ماي واي ايجيبت»

المشروع يهدف إلى تطوير قدرات الشركة من حيث الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من خامات وأصول وموارد بشرية

في إطار التعاون الدائم بين مركز تحديث الصناعة والقطاع الصناعي لزيادة الإنتاجية، انتهى المركز من مشروع التصنيع الرشيق وتطوير إدارة سلاسل التوريد والإمداد الخاص بمجموعة شركات “ماي واي ايجيبت” لمستحضرات التجميل والصناعات الغذائية بالتعاون مع شركة سمارت للاستشارات الفنية.

وبحسب الصفحة الرسمية لـ مركز تحديث الصناعة على فيس بوك يهدف المشروع إلى تطوير قدرات الشركة من حيث الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من خامات وأصول وموارد بشرية وماكينات، وكذلك تحسين العمليات الانتاجية من خلال تقليل جميع أنواع الهادر وتقليص الأنشطة غير ذات القيمة المضافة والتخلص من الفواقد وتبسيط الإجراءات الداخلية بغرض خفض التكلفة، وضمان ثبات الجودة وتعزيز القدرة التنافسية للمنشأة الصناعية.

وقد بدأ المشروع في ديسمبر عام 2019 حيث شمل التنفيذ ثلاثة مصانع للمجموعة حيث استمر العمل لمدة 18 شهراً، حيث استهدفت الشركة ومركز تحديث الصناعة القضاء على الهوالك والهادر في الخامات غير المرضي، وكذلك القضاء على أعطال الماكينات ورفع إتاحتها وأيضا مواجهة ارتفاع تكاليف المنتج وتصويب مستوى المخزون المرتفع وزيادة مؤشر دوران رأس لمال العامل، ما أدى إلى في رفع مستوى تنافسية الشركة وتحقيق الالتزام تجاه العملاء من خلال توفير منتجات عالية الجودة بأقل التكاليف.

وأثناء الحفل الختامي للمشروع، أوضح فريق العمل المكلف من الشركة التغير الواضح في أداء الشركة والذي بدوره أثر إيجابيا، حيث وصل العائد علي استثمار الجنيه الواحد لـ35 جنيها، وحقق زيادة في الإنتاجية بنسبة 40%، وزيادة إنتاجية العامل بنسبة 42 % وتقليل الهادر بنسبة 39% رفع كفاءة العامليين بنسبة 80% مما ساهم في استحداث وتطبيق اكثر من عدد 60 (مشروع كايزن) لتحسين الإنتاجية وزيادة إتاحة الماكينات بنسبة 41% وتحسين معدل تكرار الاعطال بنسب 54 % ، علاوة تحسين دقة التنبؤ بالمبيعات بنسبة 93% وتقليل مستوي المخزون بنسبة 36%.