مركز تحديث الصناعة يدعم 50 مزارعًا متناهي الصغر في مصر

قالت إليزابيث كاليشيان، مدير قطاع الصناعات الغذائية بمركز تحديث الصناعة IMC، إن المركز يدعم 50 مزارعًا متناهي الصغر، مع عملها على التوسع الإقليمي بالتعاون مع منظمة الينيدو.

جاء ذلك خلال أولى أيام المعرض الدولي Food Africa المقام بالقاهرة، على مدار ثلاثة أيام، حتى الرابع عشر من الشهر الجاري.

وأضافت أن المركز يتعاون مع 35 شركة مصرية صغيرة ومتوسطة، باستهداف منتجات تتسم بالابتكار والإبداع.

وأشارت إلى أن المركز التقى مع العديد من المصنعين الصغار والمنتجين المبتدئين، لتقديم الدعم لهم في الأوقات المختلفة.

وألمحت إلى المركز يدعم المؤسسات الصناعية مع خلق بيئة أعمال مواتية للقطاع الصناعي، تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة، ويعمل المركز على دفع الصناعة المصرية نحو المنافسة العالمية لآلاف المنشئات الصناعية، عبر حزم مختلفة من خدمات الدعم الفني والبرامج والمشاريع التي أدت لزيادة الإنتاج، وزيادة الصادرات، وتقليل تكلفة التصنيع، وتحسين التنافسية، وفتح الأسواق التصديرية الجديدة.

وذكرت أن المركز قدم آلاف فرص العمل في مختلف القطاعات الصناعية، كما ساهم بفروعه المنتشرة في أنحاء مصر، بتقديم الخدمات المباشرة ودراسة احتياجات المصانع وتطبيق نظم الإدارة الحديثة وبرامج الطاقة ومنح المئات من شهادات الجودة وشهادات مطابقة المنتجات للمواصفات العالمية التي تؤهل لاختراق أسواق تصديرية جديدة.

وأكدت أن المركز داعم قوي للصناعة المصرية، عبر العمل على تعزيز قيمة المكون الصناعي المحلي، ما يساهم في تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

يذكر أن Food Africa أكبر معرض تجاري دولي في القارة الأفريقية، متخصص في الصناعات الغذائية والزراعية، للجمع بين الشكل المبتكر للعرض والتواصل، كمنصة فريدة للوصول إلى السوق المصرية الضخمة والصناعة الزراعية المزدهرة في أفريقيا، والفرص الزراعية الكبرى في مصر وأفريقيا.