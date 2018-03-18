مركز تحديث الصناعة يدرس ملفات 74 شركة ومصنعا متعثرا

المركز يرسل ملفات 3 شركات متعثرة شهريًا و يدرسها فنيًا وماليًاأحمد علي – سيد بدرقالت غادة الجوهري، رئيس قطاع التمويل بمركز تحديث الصناعة، وعضو مجلس إدارة شركة مصر لرأسمال المخاطر، إن مركز تحديث الصناعة يدرس ملفات نحو 74 شركة ومصنعا متعثرا.وأضافت في تصريحات لـ"المال" أن المركز تلقى نحو أك

المركز يرسل ملفات 3 شركات متعثرة شهريًا و يدرسها فنيًا وماليًا

أحمد علي – سيد بدر



قالت غادة الجوهري، رئيس قطاع التمويل بمركز تحديث الصناعة، وعضو مجلس إدارة شركة مصر لرأسمال المخاطر، إن مركز تحديث الصناعة يدرس ملفات نحو 74 شركة ومصنعا متعثرا.

وأضافت في تصريحات لـ”المال” أن المركز تلقى نحو أكثر من 870 طلبا من مصانع وشركات متعثرة، منهم ما يقارب الـ 74 شركة كانت مطابقة للدراسة طبقًا للمعايير والشروط المنصوص عليها، مشيرًا إلى أن عددا كبيرا من الـ870 شركة من قطاع الأعمال العام.

وأوضحت رئيس قطاع التمويل بمركز تحديث الصناعة، أن مشروع التمويل لا يشمل الشركات والمصانع المتعثرة التابعة لقطاع الأعمال العام، مشيرة إلى أن المركز يقوم بإرسال فريق فني ومالي لدراسة الشركة المرشحة للتمويل، وإعداد تقرير عن مدى مطابقتها وجاهزيتها للتمويل.

وكشفت الجوهري، عن قيام مركز تحديث الصناعة بإرسال ملفات 3 شركات شهريًا لشركة مصر لرأسمال المخاطر، وذلك لدراستها مرة أخرى عبر لجنة الاستثمار ومجلس الإدارة للتأكد من تناسب تلك الشركات.

وأشارت إلى أن حجم تذكرة التمويل للشركة الواحدة يتراوح بين 10 و15 مليون جنيه، موضحة أن “مصر لرأسمال المخاطر” تسعى لتقليل حجم التمويل للشركة الواحدة لتمويل أكبر عدد ممكن من الشركات.

ومن ضمن المعايير الخاصة لإنقاذ المصانع أن تكون الشركة محل التمويل تنتج منتجا مقبولا في السوق المحلية قادر على منافسة نظيره المستورد، وتعتمد على الموارد المحلية، بالإضافة الى عدم وصولها لمرحلة الإفلاس وامتلاكها لإدارة قوية تتبع أسس الحوكمة.