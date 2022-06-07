مركز تحديث الصناعة: استثمارات إماراتية لـ27 مشروعا بقيمة 10 مليارات دولار

قال محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن الإمارات قررت ضخ 10 مليارات دولار للاستثمار في الصناعات الدوائية والغذائية، نتيجة نجاح مركز تحديث الصناعة في تقديم 27 مشروعا تم تحديدها من الإمارات للبدء في تنفيذها.

وأضاف عبدالكريم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بجامعة دمياط، أن رجال الصناعة والتجارة تواصلوا مع غرفة الصناعة، وتم الوصول إلى العديد من الحلول للمشاكل التي تواجههم، لافتا إلى أن مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع رجال الصناعة لا يوجد لديهم بديل لنمو الصناعة إلا تطوير الصناعة حتى تحتل مكانتها مرة أخرى.

وأوضح أن التحديات الاقتصادية تحتاج إلى تضافر رجال الصناعة مع الجامعات والسياسية، لافتا إلى أن مصر تأهلت إلى أن أصبح إليها اسواق داخلية.

وأشار إلى أن منتجات الألبان هي من الشعب القوية جدا لغرفة الصناعات الغذائية، وهذا يحتاج إلى دخول رجال البحث العملي لنعلم إلى أين وصل تطوير هذه الصناعة، لافتا إلى أن مركز تحديث الصناعة تعمل حاليا على تحليل الواردات وتم تحليل 131 بند جمركي.

جدير بالذكر أن جامعة دمياط، عقدت مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء، لمناقشة أهم التحديات التي تواجه قطاع الألبان في مصر ووضع حلول بفرض ربط الصناعة بالبحث العملي.