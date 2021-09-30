مركز بحوث النقل يوصي بالاهتمام باقتصاد المنصات الإلكترونية في صناعة اللوجستيات

استضاف اليوم مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري ” التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ” الدكتورة مها ديوان المدير المؤسس لشركة لوجيكال للحلول والاستشارات، ضمن سلسلة ندوات المركز التي تناقش أهم الموضوعات المطروحة على الساحة في مجالات النقل واللوجستيات.

و قدمت الدكتورة مها عرضا توضيحيا بعنوان “اقتصاد المنصات الإلكترونية – رؤية في صناعة اللوجستيات”، وشمل العرض تعريفا باقتصاد المنصات الإلكترونية وعرض للنماذج الجديدة لتقديم الخدمات والتحديات التي تواجه المنصات الإلكترونية والأمثلة الناجحة في الصناعات المختلفة واستخدامات المنصات الإلكترونية في صناعة النقل البحري واللوجستيات.

وشارك بحضور الندوة ممثلين عن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وهيئة ميناء الاسكندرية وهيئة ميناء دمياط وقطاع النقل البحري والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة مصر للاستيراد والتصدير وكلية النقل البحري.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عثمان إدريس عميد مركز البحوث والاستشارات لقطاع البحري، أن مشاركات مختلف الجهات اليوم تعكس الإدراك بأهمية المنصات الالكترونية وأن صناعة اللوجستيات حاليا تحتاج إلى توافر المزيد من المنصات الإلكترونية المتخصصة لما لها من تأثير قوي على زيادة العرض وزيادة الطلب ومثال على ذلك استخدام المنصات في نقل الأفراد مثل شركات أوبر وكريم وما إلى غير ذلك من أمثلة ناجحة، وهذا ما يوصي به مركز البحوث.

كما وعد عثمان باستمرار سلسلة الندوات الهادفة التي يقدمها مركز البحوث وأن الدعوة دائما مفتوحة للجميع للمشاركة سواء كان من خلال الحضور أو من خلال الروابط التي يتم الإعلان عنها.